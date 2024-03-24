Страсти по больнице. О ремонте детской поликлиники и дефиците врачей

Когда завершится ремонт детской поликлиники по ул.Советской? Почему в городе не хватает детских специалистов? Куда пропадают выпускники медицинских вузов, которые обучались по целевым договорам и должны вернуться работать в Стерлитамак? Об этом читайте в нашем лонгриде.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ГОРОДСКОЙ ПЕДИАТРИИ



Встреча началась с подробного выступления Б.М.Шарипова: доклад предвосхитил многие вопросы родителей. Вот что получится, если представить картину детского здоровья в цифрах.

Здоровых детей в Стерлитамаке – 20,5% от общего количества несовершеннолетних. Это первая группа здоровья. 60,8% маленьких горожан относятся к второй группе (у них нет хронических заболеваний, но есть небольшие проблемы со здоровьем). У 15,5% детей выявлены хронические заболевания (это третья группа здоровья), ещё у 0,1% они протекают с осложнениями (четвёртая группа), 3% детей имеют инвалидность (пятая группа здоровья). Среди детских болезней лидируют заболевания органов дыхания (51,2%). Заболевания нервной системы составляют 7,7%, заболевания глази его придатков – 6,2%, инфекционные – 3,6%.

Сегодня детская больница укомплектована младшим медперсоналом на 66,7 процентов, средним медперсоналом – на 76 процентов, а врачами - на 43 процента. За 2023 год 12 врачей приняты на работу, а 16 уволились (в их числе и те, кто вышел на пенсию). Детской больнице для полноценной помощи маленьким пациентам нужны ещё 28 врачей.

Так на сухом языке цифр звучат самые острые проблемы городской педиатрии.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Хорошая новость: на днях Детской больнице переданы четыре легковых автомобиля для оказания неотложной помощи маленьким пациентам.

Возможно, не все родители знают, что в Детской больнице с 2022 года функционирует отделение медицинской реабилитации на 24 койки. В отделении есть физиотерапевтический кабинет, сенсорная комната, с детьми работают врач-педиатр, врач по медицинской реабилитации, врач-невролог, медицинский психолог, логопед, инструктор ЛФК и другие специалисты. В прошлом году здесь прошли реабилитацию 539 человек, из них 232 пациенты – дети-инвалиды.

О светлом будущем: когда завершится ремонт детской поликлиники по ул.Советской 96, здесь планируется открыть бассейн и соляную шахту.

У ЦЕЛЕВИКОВ – АМНЕЗИЯ?

Отличный способ пополнить Детскую больницу кадрами – целевое обучение. Это такая форма получения образования, при которой абитуриент ещё до поступления в медицинский вуз заключает договор с работодателем. Действительно, каждый год абитуриентам выдают целевые направления. Они не гарантируют поступления: вчерашний неуспевающий школьник, естественно, врачом не станет. Между целевиками проводится свой отбор, побеждают лучшие.

А теперь самое интересное. Куда новоиспечённые врачи-целевики исчезают после окончания вуза? Неужели забывают о том, кто их направил учиться и где находится их дом? Нет, разумеется. Амнезии у молодых специалистов нет, но и желания работать в государственной больнице зачастую нет тоже. Они заводят семью, переезжают, идут в частную медицину… Штрафы за нарушение условий договора (от 50 тысяч рублей и выше) их не пугают. Такая ситуация может даже у самых гуманных читателей вызвать сожаление о том, что крепостное право отменили. Но факты – вещь упрямая. У государства сегодня нет рычагов, способных побудить дипломированных докторов, в том числе и целевиков, работать в конкретном городе или селе в государственной больнице, а не в частной клинике. Этот выбор – скорее вопрос воспитания, совести и ответственности молодого доктора, а всё это, как известно, прививаем подрастающим детям мы с вами, родители.



С верой в лучшее город ждёт своих целевиков: в этом году в Стерлитамак должны вернуться 8 врачей специалистов, в следующем – 10, в 2026-м – 9, а в 2027 году – 11 врачей специалистов.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Ремонт детской поликлиники по ул.Советской напоминал бы долгий сериал на медицинскую тему, если бы не был до боли реальным явлением. Когда в 2021 году здесь начался капитальный ремонт, стены здания стали буквально разъезжаться, как стенки карточного домика. Из-за аварийной ситуации оборудование в срочном порядке было перевезено в здание по ул.Революционной,4, там же по сей день оказывается медицинская помощь детям, прикрепленным к поликлинике по улице Советской 96. Рассматривались и другие варианты – несколько помещений, в том числе в районе Старого города. Ни одно из них не подошло по санитарным требованиям. Ремонтные работы были приостановлены, контракт расторгнут, выделенные средства вернулись в республиканский бюджет. Началась работа по составлению сметной документации на укрепление здания. В 2022 году стены здания были укреплены – на уровне каждого из четырёх этажей мы можем видеть мощные металлические стяжки. Параллельно привели в порядок кровлю.

По итогам конкурса, проведённого Госкомитетом по закупкам, был определён подрядчик (ИП Аракелян) и начаты работы по электрике, системам водоснабжения и отопления – систему отопления полностью демонтировали и заменили. Теперь в здании тепло, и уже другие подрядные организации, «Жилстрой» и «15 БНЗС» (они выиграли конкурс на проведение работ в этом году) заменили окна на всех четырёх этажах. Сегодня в здании продолжаются строительно-монтажные работы, в том числе устанавливается вентиляционная система. Будут работать три лифта – грузовой, пассажирский и малый грузовой.

В чём проблема? В проекте 2019 года сметой была предусмотрена сумма 180 млн рублей на ремонт.

– Средства начали поступать из регионального бюджета в 2021 году, тогда же начались ремонтно-строительные работы, – поясняет Б.М.Шарипов. – В этом году на них выделено 77 млн рублей, как и планировалось. Но стоимость стройматериалов с каждым годом увеличивается, и мы выбрали те виды работ, которые мы сможем сделать на эту сумму. Мы составили информационные письма с просьбой выделить нам недостающие средства, и по мере их поступления объёмы работ будут наращиваться. Надеемся, что нынешние подрядчики окажутся более добросовестными, чем прежние, и будут выполнять работы в срок (к слову, одна из подрядных организаций за срыв сроков была оштрафована на 1,5 миллиона рублей).

Каждую неделю представители Детской больницы обходят все четыре этажа поликлиники и вносят замечания: проект был подготовлен не нашими докторами, а специально обученными людьми, прошёл госэкспертизу, но тем не менее нуждается в постоянной корректировке. Это ежедневная работа нескольких ведомств.

Когда же завершится ремонт? При своевременном выделении средств и ответственном отношении подрядчиков к делуосновные ремонтные работы могут быть завершены до конца этого года.

У КОГО ЛЕЧИТЬСЯ?

Нашему городу не хватает профильных специалистов, к которым можно попасть в поликлинику по месту жительства. Что делать? Есть современные и эффективные способы решения проблемы - это телемедицинская консультация и удалённая консультация. Это возможно благодаря достижениям цифровизации медицины: к описанию проблемы подгружаются результаты обследований и по интернету оправляются специалистам Республиканской детской клинической больницы. Специалист РДКБ может назначить дополнительные обследования, пригласить пациента на очный прием, рекомендовать госпитализацию, либо согласовать лечебные мероприятия, которые ребенок уже получает. Естественно, ребёнок, которому нужно, скажем, пройти медосмотр для школы, на такую консультацию не попадёт. Но если педиатр видит патологию, при которой ребёнку невозможно помочь на амбулаторном этапе лечения, эту консультацию маленький пациент обязательно получит.

Развеем миф, распространённый среди родителей: многие почему-то думают, что, при боли в ушах нужно срочно обращаться к отоларингологу. На самом деле, любую лор-патологию способен диагностировать педиатр, он же назначает лечение. И только в том случае, когда лечение не даёт результата, нужна консультация узкого специалиста.

ПРОФИЛАКТИКА ТОКСИЧНОСТИ

О том, где и когда состоится встреча сотрудников Детской больницы с родителями, было известно заблаговременно – родительские чаты захлестнула волна… нет, не конкретной информации (вопросов и предложений), а расплывчатых жалоб. Между тем, на встречу с медиками пришли… пять родителей. Они увидели, как на самом деле обстоят дела и смогли разрешить свои сомнения, а главный врач взял решение всех озвученных проблем под свой контроль.

Пожалуй, только так – перейдя из отряда диванных критиков в ряды тех, кто готов спрашивать, слушать, дискутировать, отстаивать своё мнение и понимать других людей, можно что-то изменить.

Врачи открыты к диалогу, вопросы можно задавать не только через интернет, но и через нашу газету, по тел./WhatsApp 8987-61-57-253. Автор этой публикации, секретарь общественной палаты передаст ваши вопросы медицинскому сообществу и обеспечит обратную связь. Здоровья взрослым и маленьким горожанам!



Екатерина ЯКОВЛЕВА

ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ