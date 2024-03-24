Строки о том, в чем наша сила

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

Зачем мы дружим?

В продолжение темы эссе 11-летней Ани мы предлагаем вашему вниманию размышления о дружбе наших юных корреспондентов. Им от 9 до 15 лет, и они вдумчиво исследуют разные, порой совсем недетские вопросы. Кто такой друг? Как им стать? Умеет ли дружить поколение, растущее в цифровую эру? Слово девочкам.

– Друг – это твой личный психолог: всегда выслушает, даст совет, выручит – одним словом, поможет. Ваш друг так не делает? Возможно, он не такой уж и хороший друг. Но в этом есть и положительный момент: вы поймёте, как нужно и как нельзя вести себя в дружбе.

Лера КАБАА, 12 лет

– Дружба – это взаимоотношения между людьми, которые сложились путём взаимопонимания. Я считаю, что человек не может прожить счастливо без друзей. Друзья всегда поддержат, подставят твёрдое плечо. А если их нет, то жизнь утрачивает свои краски.

Адель ВАЛИШИНА, 15 лет

– Дружить значит хорошо с кем-то общаться. Без друзей мы были бы одинокими.

Настя ФЕДОТОВА, 11 лет

– Дружба – это гармония между несколькими людьми. Некоторые говорят, что дружбы втроём не бывает: кто-то будет третьим лишним. Я считаю, что это не так. Людей объединяют простые случайности, а также общие интересы. Для меня друг – тот, кто будет стоять наравне со мной, сможет поспорить со мной и отстоять своё мнение.

Диана МАННАНОВА, 12 лет

– У каждого обязательно есть один друг в жизни. Дружба основана на доверии, взаимопонимании и взаимовыручке.

Алсу ГАЛЕЕВА, 13 лет

– Я считаю, что когда он или она поддерживает тебя, хвалит тебя за успех, уважает твоё мнение и ценит твои вкусы – это и есть дружба.

Дарья КОПАНЕВА, 13 лет

– Сейчас дружбу иногда пытаются использовать для буллинга. Хорошо, что бывает и настоящая дружба. Мы с моей подружкой не разлей вода!

Оля КОПАНЕВА, 11 лет

– Дружить получится с таким человеком, который хочет с тобой общаться: дружба – это когда вы общаетесь хорошо и долго.

Алисия СПЯЩЕВА, 9 лет

– Даже если у вас разные интересы, вам всегда найдётся о чём поговорить, что обсудить. Друг всегда будет на вашей стороне, вам будет с ним комфортно. Научить человека дружить, конечно, можно: нет ничего невозможного. Нужно только понимать чувства людей, их представления, проблемы и желания.

Юлия ИВАНОВА, 14 лет