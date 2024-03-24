Строки о том, в чем наша сила

Устами младенца глаголет истина, и очередная "Наша детская" страница посвящена дружбе. Её авторы – дети и подростки от 9 до 14 лет, пытливые, смелые, искренние.
Стихи, эссе и интервью наших юных журналистов – для вас. Пусть от этих строк вам станет светлее.
А записаться в проект "Стерлитамакского рабочего" "Школа юных журналистов "Автор" и прислать свои произведения школьники могут по тел./WhatsApp 8987-61-57-253.
НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
Зачем мы дружим?
В продолжение темы эссе 11-летней Ани мы предлагаем вашему вниманию размышления о дружбе наших юных корреспондентов. Им от 9 до 15 лет, и они вдумчиво исследуют разные, порой совсем недетские вопросы. Кто такой друг? Как им стать? Умеет ли дружить поколение, растущее в цифровую эру? Слово девочкам.
– Друг – это твой личный психолог: всегда выслушает, даст совет, выручит – одним словом, поможет. Ваш друг так не делает? Возможно, он не такой уж и хороший друг. Но в этом есть и положительный момент: вы поймёте, как нужно и как нельзя вести себя в дружбе.
Лера КАБАА, 12 лет
– Дружба – это взаимоотношения между людьми, которые сложились путём взаимопонимания. Я считаю, что человек не может прожить счастливо без друзей. Друзья всегда поддержат, подставят твёрдое плечо. А если их нет, то жизнь утрачивает свои краски.
Адель ВАЛИШИНА, 15 лет
– Дружить значит хорошо с кем-то общаться. Без друзей мы были бы одинокими.
Настя ФЕДОТОВА, 11 лет
– Дружба – это гармония между несколькими людьми. Некоторые говорят, что дружбы втроём не бывает: кто-то будет третьим лишним. Я считаю, что это не так. Людей объединяют простые случайности, а также общие интересы. Для меня друг – тот, кто будет стоять наравне со мной, сможет поспорить со мной и отстоять своё мнение.
Диана МАННАНОВА, 12 лет
– У каждого обязательно есть один друг в жизни. Дружба основана на доверии, взаимопонимании и взаимовыручке.
Алсу ГАЛЕЕВА, 13 лет
– Я считаю, что когда он или она поддерживает тебя, хвалит тебя за успех, уважает твоё мнение и ценит твои вкусы – это и есть дружба.
Дарья КОПАНЕВА, 13 лет
– Сейчас дружбу иногда пытаются использовать для буллинга. Хорошо, что бывает и настоящая дружба. Мы с моей подружкой не разлей вода!
Оля КОПАНЕВА, 11 лет
– Дружить получится с таким человеком, который хочет с тобой общаться: дружба – это когда вы общаетесь хорошо и долго.
Алисия СПЯЩЕВА, 9 лет
– Даже если у вас разные интересы, вам всегда найдётся о чём поговорить, что обсудить. Друг всегда будет на вашей стороне, вам будет с ним комфортно. Научить человека дружить, конечно, можно: нет ничего невозможного. Нужно только понимать чувства людей, их представления, проблемы и желания.
Юлия ИВАНОВА, 14 лет
Самое живое время года
Весна – самое живое время года. Чистое голубое небо, запах первой зелени, песни птиц, которые согревают душу.
С приходом весны всё становится ярче. Можно больше гулять, замечаешь красоту вокруг. Утром смотришь в окно и видишь оранжевое солнце, розоватые облака. Самое время улыбаться, заниматься любимым делом. Весна красива и тепла.
Что такое дружба?
Дружба – понятие хрупкое. Ею дорожат, её ценят. Но почему дружба так важна? И что это вообще такое на самом деле?
Дружба начинается у нас дома. Ведь родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки и даже наши домашние питомцы – все они для нас друзья.
Дружба – в школе, во дворе. Друга можно найти везде, но очень сложно понять, настоящий он или нет. Друзья всегда выслушают и поддержат. Но только если они настоящие. Именно тогда они помогут и не бросят в трудную минуту. Не зря говорят: «Друг познаётся в беде».
И мы тоже не должны забывать друзей. Бывает порой, дружим ради своей выгоды. А твой «друг»? Может, он доверяет тебе больше всех на свете? С друзьями весело и интересно. С ними ты такой, какой ты есть.
Так что же такое дружба? Дружба - это действительно чудо.
Анна ЮХНОВА, 11 лет
Кот
Не ищет он любви и вдохновенья,
Чтобы стихи и музыку писать.
Была бы только жизнь и настроенье
За мышкой на верёвочке бежать.
Лежит он на полу у батареи,
Глядит, как рыбки плавают в воде,
Находится как будто в галерее,
Смотря, как сом бросается к еде.
А тихой ночью, залитой луною,
Когда умолкнет голос вдалеке,
Насытится вкуснейшею едою
Из мисочки железной в уголке.
Святослав ЯКОВЛЕВ, 13 лет
Сказка про Петушка
Жил-был Петушок. Захотел он походить по белу свету. Идёт Петушок – золотой гребешок, а навстречу ему купец. Говорит купец Петушку:
– Если найдешь самый красивый цветок в мире, самую интересную книгу в мире и самую огромную монету в мире – будет тебе награда.
Согласился Петушок и отправился на поиски.
Увидел он самый красивый цветок в мире, но срывать его не хотел и поэтому взял только его семена и вырастил его у себя. Книгу он не нашёл и поэтому написал её сам. Монету он тоже не нашёл и взял все монетки, какие у него были, склеил их и получилась самая большая монета.
Пошёл Петушок к купцу. Удивился купец. Посмотрел на цветок – и вправду самый красивый цветок. Прочитал книгу – так и есть, самая интересная книга. Посмотрел на монету – больше её в мире нет! Тогда говорит Купец:
– Ну, молодец! Вот тебе за это мешок золота и давай вместе жить-поживать?
Согласился петушок, и стали они жить вместе. Петушок красивые цветы выращивал, интересные книги писал и огромные монеты делал, а купец всё это продавал.
Анжелина ИВАШУТОВА, 11 лет
Учимся побеждать
Шестиклассницы Лера Кабаа (школа № 1) и Дарья Копанева (лицей № 12) победили в V Всероссийском детско-юношеском литературном конкурсе «Юный журналист. 2023». Жюри присудило Лере 1 место в номинации «Интервью» за текст «Малыш и спецоперация» об участнике СВО из Стерлитамака. А Даша стала лучшей в номинации «Поэтический челлендж»: она талантливо прочла стихотворение Алексея Ганина «Русалка». Мы поздравляем девочек и беседуем с ними об участии в конкурсе и о творчестве.
– Как вы думаете, ваша победа – это случайность или закономерность?
Лера:
– Я думаю, что это судьба. Сначала мы опубликовали статью об участнике СВО, нашем горожанине, а потом узнали, что, по правилам конкурса, в нём нельзя участвовать с работой, которая уже была выложена в соцсети. И мне пришлось писать новую статью, о другом человеке. Потом, сравнив две работы, я поняла, что второй текст мне понравился больше, чем первый.
Даша:
– Я, конечно, верю в судьбу. Но считаю, что главную роль в моей победе сыграли моя подготовка и хорошо отснятое видео.
– Даша, расскажи, как проходили съёмки видеоролика, который так впечатлил жюри?
– Всë начиналось с подготовки стихотворения: я заучила его, нашла подходящую локацию. Началась запись, но, услышав какое-то жужжание, я посмотрела наверх и увидела муху… В итоге удачный кадр у нас получился только с третьей попытки. Моя младшая сестрёнка держала текст стихотворения наготове, на тот случай, если я что-то забуду. Бабушка помогала мне учить стихотворение, а мама записывала видео. Я благодарна им за помощь и за что они всегда со мной рядом.
– В наше время мало кто читает стихи наизусть. Почему тебе это нравится? Какие чувства ты испытываешь?
– Я просто люблю читать стихи: чувствую их сердцем, могу рассказать про автора и заинтересовать других людей.
– Лера, ты помнишь самую первую свою статью?
– Моя первая статья была опубликована в «Стерлитамакском рабочем» год назад. Она была про незрячих людей и их помощников – собак-поводырей. Сначала я переживала, боялась написать что-то неправильно. Но я увидела тёплый отклик и благодарность людей, и со временем текст мне понравился.
– Вы занимаетесь любимым делом. А для чего вы участвуете в конкурсах?
Лера:
– Я хочу повышать своё мастерство, хочу участвовать и побеждать. Мне помогала мама своими советами и поддержкой. Она была рядом со мной, а это самое главное. Мне хотелось, чтобы моя мама гордилась моей победой. Я изначально была настроена победить.
Даша:
– У меня есть талант к заучиванию стихов и я хорошо их читаю. Мне захотелось этим поделиться с другими.
Беседовала Юлия ИВАНОВА
Страницу подготовила Екатерина ЯКОВЛЕВА