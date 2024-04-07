Грамотные шаги к счастью

Айгуль Маратовна Муслимова – акушер-гинеколог с 15-летним стажем, заведующая городской женской консультацией. Мы беседуем с доктором о том, почему важно планировать беременность и заботиться о своем репродуктивном здоровье

– Расскажите Вашу историю: как Вы решили стать врачом?

– Изначально я хотела работать в роддоме, ведь роддом – это то место, куда приходят за счастьем. Но когда я начала работать там акушером-гинекологом, поняла, что экстренно принимать решения – это не про меня. Мне ближе спокойная профессия. Люблю работать с документами, находить причину каких-либо сложных заболеваний. Теперь в женской консультации, я словно детектив, проводящий свое расследование. И, конечно же, ведение беременности – это очень интересно.

– Много ли супружеских пар, планирующих беременность, обращаются к врачу для обследования?

– Отрадно, что в последнее время всё больше пар осознанно планируют беременность и приходят к нам. Но хотелось бы, чтобы приходили все будущие родители.

– Когда и с чего нужно начать планирование беременности?

– Минимум за три месяца до наступления планируемой беременности нужно начать задумываться об этом, прийти к доктору, сдать некоторые анализы. Врач проведет осмотр и назначит все необходимые обследования. Также следует начать принимать витамины.

– Какие?

– Настоятельно рекомендую всем девушкам и женщинам репродуктивного возраста принимать 30-60 мг железа три месяца в году, потому что вместе с продуктами мы нужное нам количество железа не получаем. Самый главный витамин, который поможет профилактировать большое количество пороков будущего ребенка, – это фолиевая кислота. Минимум за три месяца будущей маме нужно принимать 400 мкг, а папе – 100 мкг в сутки. Вся Россия, в том числе Башкирия, испытывает проблему йодного дефицита, поэтому нужно дополнительно принимать препарат йода (калия йодид). Женщинам – 200 мгк в сутки, а мужчинам – 100 мгк. Но перед применением следует посетить эндокринолога и сдать кровь на ТТГ-гормон – возможно, по результатам Вам назначат другой препарат. Также мы должны пить витамин Д: условно здоровому человеку достаточно профилактической дозы – 500-1000 МЕ в сутки. И принимать полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) по 11 г в сутки.

– От чего следует категорически отказаться?

– От курения и алкоголя – однозначно. Также будущему папе следует избегать чрезмерных тепловых процедур.

– Да, конечно. Человек наследует 50 процентов генетического материала от мамы, а остальные 50 процентов – от папы, так что должны встретиться две здоровые половые клетки. И хотя дальше всё происходит в организме женщины, но изначально важно состояние здоровья обоих родителей.

Сейчас тенденция такова: почти половина случаев бесплодия – влияние мужского фактора, поэтому нужно готовиться к зачатию и обследоваться и женщине, и мужчине.

– Когда пора думать о родительстве?

– Вообще задумываться о репродуктивном здоровье нужно с самого детства. Взрослые всегда должны помнить, что их детям – мальчикам и девочкам – в будущем тоже предстоит стать родителями. Поэтому семье необходимо вести здоровый образ жизни, практиковать активный отдых, заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе и следить за питанием, чтобы оно было сбалансированным.

– Какой возраст считается оптимальным для беременности и родов?

– Самый благоприятный возраст для зачатия – от 19 до 35 лет.

– Отличается ли подготовка к беременности у женщин в так называемом «позднем репродуктивном периоде»?

– Женщинам после 35 лет, безусловно, нужно более тщательно, целенаправленно готовиться к беременности: к этому возрасту зачастую накапливаются какие-либо проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на ход беременности. Если у нас есть хронические заболевания, мы должны уйти в стойкую ремиссию, после чего можно «вступать» в беременность.

– Когда нужно идти к врачу, если беременность не наступает?

– Считается, что если в течение одного года регулярной половой жизни без контрацепции не получается забеременеть, то это повод обратиться к врачу. В идеале должна прийти пара, а не только будущая мама.

– С 2024 года в России в диспансеризацию населения ввели новое направление – оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Расскажите об этой программе. Кто может ею воспользоваться?

– Все знают, что диспансеризация – это обследование организма, которое мы проходим раз в несколько лет. Её решили расширить: теперь женщины от 18 до 49 лет и мужчины от 18 до 55 лет могут проверить свое репродуктивное здоровье.

– Как Вы думаете, с чем это связано это нововведение?

– Мне нравится фраза: «Завтра наступает уже сегодня». Для того, чтобы рождались благополучные дети, мы должны позаботиться о здоровье будущих родителей в настоящем. Далеко не все женщины готовы перед беременностью прийти к нам и обследоваться, поэтому Министерство здравоохранения расширило диспансеризацию – увеличило количество различных исследований в определенной возрастной категории. Это

сделано для того, чтобы наши женщины «заходили» в беременность здоровыми.

– Где можно пройти диспансеризацию?

– После того, как вы прошли основную диспансеризацию, вы можете прийти к нам, в женскую консультацию, сказать о том, что хотите пройти более расширенное обследование и записаться на приём. Даже если вашего возраста нет в списке диспансеризации, вы можете пройти профосмотр: это то же самое.

– Кому Вы советуете обязательно пройти диспансеризацию?

– Всем. Тем, кто заботится о своем здоровье. Тем, кто думает когда-либо стать родителями. Некоторые женщины говорят: «Я уже родила столько детей, сколько хотела, я больше рожать не буду». Но мы не знаем, что будет через 5-7 лет. Часто молодые женщины рожают погодок или детей с разницей в 2-3 года, а спустя 10 лет им хочется еще лялечку. Поэтому заботиться о репродуктивном здоровье нужно в любом возрасте. Заметим, что диспансеризация – это ещё и одна из мер профилактики онкологических заболеваний.

– Какие ещё рекомендации Вы хотите дать будущим родителям?

– Я против крайностей в любом деле. Нельзя безразлично относиться к себе, но и не нужно чрезмерно переживать и тревожиться по любому поводу. Любите себя, свою вторую половинку и ваших детей, заботьтесь не только о физическом, но и об эмоциональном здоровье. Живите с радостью!

Беседовала Индира ИШМУРАТОВА

– Многие мужчины пренебрегают заботой о своем репродуктивном здоровье. Но ведь успешное зачатие в равной степени зависит как от женщины, так и от мужчины?