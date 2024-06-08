Интересные люди нашего города отвечают на вопросы на Колесе обозрения, на высоте птичьего полёта. Сегодняшняя героиня "Интервью на высоте" - педиатр, руководитель городского детского Центра здоровья Екатерина Чурилова.

Она рассказывает нашему юному корреспонденту Святославу Яковлеву о том, какие игрушки сегодня можно назвать самыми опасными, что такое правильный отдых и как помочь ребёнку найти призвание. Текст интервью читайте в ближайшем выпуске городской газеты.

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Оператор Андрей Андреев