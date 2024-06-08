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8 Июня 2024, 17:14

Интервью на высоте

Так называется творческий проект парка культуры и отдыха им. Гагарина, в котором участвуют юные журналисты "Стерлитамакского рабочего".

Интервью на высотеИнтервью на высоте
Интервью на высоте

Интересные люди нашего города отвечают на вопросы на Колесе обозрения, на высоте птичьего полёта. Сегодняшняя героиня "Интервью на высоте" - педиатр, руководитель городского детского Центра здоровья Екатерина Чурилова.

Она рассказывает нашему юному корреспонденту Святославу Яковлеву о том, какие игрушки сегодня можно назвать самыми опасными, что такое правильный отдых и как помочь ребёнку найти призвание. Текст интервью читайте в ближайшем выпуске городской газеты.

Видео - в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/srgazeta?w=wall-22753747_89632

Оператор Андрей Андреев

Автор:Екатерина Яковлева
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