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13 Июля 2024, 05:00

«Наше место там». Рассказывает боец из Стерлитамака с позывным «Муса»

Во время командировки в зону специальной военной операции доводилось встречаться с бойцами разных национальностей, судеб и военных специальностей. Но всех объединяет одно: желание избавить землю от поборников фашизма.

«Наше место там». Рассказывает боец из Стерлитамака с позывным «Муса»«Наше место там». Рассказывает боец из Стерлитамака с позывным «Муса»
«Наше место там». Рассказывает боец из Стерлитамака с позывным «Муса»

Ещё обращаешь внимание на возраст бойцов. У одних из них за плечами опыт боевых действий в нескольких войнах. Как правило, это представители среднего и старшего поколений. Те, кто помоложе, тоже сознательно встали на защиту Родины. С одним из них мы познакомились в полку «Башкортостан».


– Служу второй год, с момента формирования полка. Когда началась спецоперация, мы посоветовались с ребятами, с командирами, с которыми когда-то вместе служили срочную, и решили, что наше место там, в рядах защитников Родины, – так прокомментировал своё решение командир артиллерийского орудия с позывным «Муса». – Наше орудие бьёт на десять километров. Осваиваем и новые военные профессии. Поначалу было трудновато, но всё, что нужно, на фронте осваивается быстро.


Без поддержки артиллерии не обходится ни одна атака. Поэтому на командире большая ответственность. Многое зависит от его умения оперативно принимать в бою точные, выверенные решения, командовать своими подчинёнными. И тот факт, что «Муса» представлен к медали имени Жукова, говорит сам за себя.
В Стерлитамаке «Мусу» ждут жена и сын, все родные, близкие. Желаем нашему отважному земляку как можно скорее вернуться домой с победой!


Рамиль МАНСУРОВ.


Перевод с башкирского
Фаяза Юмагузина

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