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19 Марта , 21:50

Вечер классической музыки в Стерлитамаке

Чем сюита отличается от симфонии? Какое место она занимает в программной музыке Чайковского? Как русские композиторы оркеструют свои сочинения? Об этом зрителям рассказал главный дирижёр государственного симфонического оркестра РБ, народный артист РБ, лауреат премии им. Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.

Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке

Чем сюита отличается от симфонии? Какое место она занимает в программной музыке Чайковского? Как русские композиторы оркеструют свои сочинения? Об этом зрителям рассказал главный дирижёр государственного симфонического оркестра РБ, народный артист РБ, лауреат премии им. Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.

 

Первое отделение концерта, состоявшегося в ГДК Стерлитамака 19 марта, открыла услаждающая слух «Игра звуков», построенная в форме интродукции и фуги - первая часть произведения «Оркестровая сюита N 2» Чайковского. Вторая часть «Вальс», третья часть «Юмористическое скерцо» и лирические «Сны ребенка», похожие на пророчества мудреца, а затем пятая часть «Дикий танец», написанная в стиле рондо, завершили первое отделение.


Во втором отделении прозвучала легкая, волшебная, похожая на ажурное кружево музыка Штрауса, исполненная в венской традиции. Зал, затаив дыхание, слушал вальс «Тысяча и одна ночь», польку «Без забот», «Императорский вальс», польку «Трик-трак», вальс «Сказки венского леса» и другие сочинения Штрауса.


Публика тепло принимала оркестр, неизменно радующий своими концертами меломанов Стерлитамака.


Марина Воронова
Фото автора

Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Вечер классической музыки в Стерлитамаке
Автор:Марина Воронова
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