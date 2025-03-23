Формула любви воспитателя из Стерлитамака Рафили Назировой

Они рассказали о воспитательнице дочери Рафиле Расфатовне Назировой, которая влюбила в себя малышей ясельной группы.

Екатерина вспомнила один эпизод: пришли они с Владиславом забрать домой Варюшу. Но девочка не захотела расставаться с воспитательницей и устроила показательные выступления с капризами и обидами. Рафиля Расфатовна вышла из группы, оставив дверь открытой, чтобы не терять других малышей из виду, взяла на руки строптивую Варвару, обняла её. Они пошептались, и малышка дала согласие пойти домой.

Екатерина говорит:

– Каждое утро, когда наши детки приходили в детский сад, Рафиля Расфатовна с улыбкой встречала их, говорила ласковые слова, обнимала каждого ребёнка. Такое начало дня стало ритуалом, который очень нравился малышам.

Продолжает Владислав:

– Это тёплое отношение и внимание буквально к каждому мальчику, девочке помогло нашим ребятишкам адаптироваться к новым условиям, воспитателю и друг к другу. Они легко пережили этот сложный для каждого маленького человека период.

Екатерина:

– Да. Рафиля Расфатовна помогла нашим детям освоиться в новой обстановке.

Наравне с малышами она участвовала в играх, пела с ними, читала стихи, рассказывала сказки, разыгрывала целые спектакли, где детишки выступали в разных ролях.

Как-то Варя пришла домой и пыталась нам рассказать историю о Колобке. Тогда у неё плохо получалось. Совсем мала ещё была. Сейчас Варваре два года. Она не только хорошо разговаривает, но даже пытается рассуждать. В детском саду развивают у детей не только творческие, но и интеллектуальные способности. А это очень непросто, ведь наши детки совсем ещё крохи. Иногда с ними бывает непросто. Одна девочка постоянно плакала. Может быть, скучала по маме или никак не могла привыкнуть к незнакомой обстановке. Трудно понять. Но Рафиля Расфатовна нашла и к ней подход. Дала девочке журнал и попросила её побыть старшим заместителем. Помогай мне во всех делах. Девочка успокоилась. Ей очень нравилось быть взрослым и ответственным человеком.

– Что вы можете рассказать о Р.Р.Назировой?

– Рафиля Расфатовна родом из деревни Верхние Леканды Аургазинского района. Она очень любила возиться с малышами. С малых лет мечтала стать учителем. В юности окончила Салаватский педагогический колледж. Работала учителем начальных классов. Судьба привела её в Стерлитамак, где она стала воспитателем в детском саду № 87. Когда мы привели сюда Варю, её встретила Рафиля Расфатовна.

Коллеги отзываются о Р.Р.Назировой с большим одобрением:

– Рафиля Расфатовна – настоящий мастер, она умело использовала современные методы обучения и воспитания. Активно внедряла инновационные подходы, включая элементы театра, музыки и арт-терапии. Всё это как нельзя лучше способствовало всестороннему развитию наших воспитанников.

Артистизм у неё в крови, проще сказать, это её насущная потребность, которая доступна только тому, кто действительно желает развить в себе это качество.

Но что, пожалуй, самое важное, она чувствовала настроение каждого ребёнка. Педагог не тот, кто воспитывает, а тот, кто чувствует, что у ребятишек на душе.

Екатерина:

– К сожалению, работа воспитателя нередко остаётся недооценённой. Низкая заработная плата и отсутствие должного признания могут снизить мотивацию и столкнуть к рутине. Однако воспитательницы детского сада № 87, искренне любя детей, продолжают выполнять свою важную миссию, вкладывая в неё все силы души.

Нам повезло с детским садиком и с воспитательницей, которой мы доверили самое дорогое – нашего ребёнка.

Владислав:

− Мы от всей души благодарны нашей Рафиле Расфатовне за её чистую и добрую душу, любовь к нашим детям.

В 2024 году Рафиля Расфатовна ушла на заслуженный отдых. И сейчас воспитывает внуков. Но наши дети, хотя ещё и очень маленькие, на всю жизнь запомнили её добрую улыбку, ласковые руки и помощь в трудную минуту. И мы, родители, ценили и ценим её отношение к нам. Не случайно считается, что истинный педагог – самый лучший, самый верный друг родителей.

ФОТО ИЗ АРХИВА Р.Р.НАЗИРОВОЙ.