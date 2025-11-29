-11 °С
29 Ноября , 12:46

В память о погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах

В Городском дворце культуры почтили память о военнослужащих, павших при исполнении долга в Чеченской Республике и других локальных конфликтах.

В память о погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах
