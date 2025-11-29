В память о погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах

В фойе дворца работала патриотическая выставка, подготовленная военно-патриотическим объединением «Отечество», поисковым отрядом «Чёрный генерал», добровольческим объединением «Помощь фронту – ZOV сердца».
Ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, членов общественных организаций, родственников погибших военнослужащих и горожан поприветствовали первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров, военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Анатолий Ревунов, председатель общественной организации «Набат» Ильдус Маняпов.
Памятный вечер продолжили выступления коллективов Городского дворца культуры, Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства, группы «Возрождение» (Стерлитамак), Глеба Радова, любимой многими горожанами группы «Контингент» (г.Оренбург).
Фото Анастасии Ададуровой