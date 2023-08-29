Привычку к ЗОЖ формирует семья

С 28 августа по 3 сентября в Башкирии проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. Врачи через сайт «Республика Башкортостан» напоминают родителям об их ответственности за здоровье подрастающего поколения.

О пользе диспансеризации и личного примера взрослых в плане ведения ЗОЖ рассказала врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ирина Харрасова.

— Основным фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья. Взрослым важно не только проводить беседы о том, что нужно заниматься физкультурой, но и самим следовать этим правилам. Здоровый образ жизни состоит из нескольких слагаемых – отсутствие вредных привычек, правильное питание, физическая активность, соблюдение гигиены и режима дня.

В возрасте от года до 17 лет дети должны проходить ежегодное обследование и углубленную диспансеризацию в 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Также с 16 лет необходимо уделять внимание репродуктивному здоровью.

Диспансеризация среди детей также формирует бережное отношение к своему здоровью. Поэтому не стоит пренебрегать ею. Она необходима для выявления заболеваний на ранней стадии, когда еще можно минимизировать возможные осложнения и добиться излечения.

Чрезмерное увлечение гаджетами не способствует формированию здоровых привычек, портит зрение и осанку, — отметила Ирина Харрасова.

Еще один бич современного общества – курение, алкоголь, запрещенные вещества. Они приводят не только к физическим недугам, но и оказывают негативное влияние на психоэмоциональное состояние человека, особенно незрелого.

— Вряд ли найдется родитель, который захочет, чтобы его ребенок употреблял или был зависим от этих веществ. Как же уберечь сына или дочь? К сожалению, универсального ответа нет. Один из способов — дать осознанную мотивацию: почему это не стоит делать в детском возрасте. Детский организм крайне восприимчив к токсинам и психоактивным веществам и головной мозг гораздо быстрее перестраивается под зависимое поведение. Зависимое поведение – это не просто блажь, а изменение функционирования нейронов головного мозга, которое возникает вследствие систематического употребления алкоголя, наркотиков или психоактивных веществ, — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии БГМУ Азат Асадуллин.

Он перечислил признаки, которые должны насторожить родителей. Ребенок начинает игнорировать ранее значимые для него события, распадаются прежние отношения и связи, меняется окружение — это важный симптом. Он считает, что его не понимают и относятся к нему враждебно. Проявляется агрессия, раздражение по отношению к окружающим, резкая реакция на критику либо на напоминание привычных действий. При этом у ребенка при сохранной личности формируется чувство вины, беспокойство по поводу своей зависимости и он неосознанно ищет помощи. Возникают попытки избавиться от нее, он может быть скрытным и изворотливым.

— Есть мнение, что зависимости передаются по наследству. На самом деле это не совсем так. Передается лишь риск (в семье есть злоупотреблящие родственники), а как он разовьется — зависит от траектории жизни. Что делать, чтобы ребенок не ушел в зависимость? Прежде всего, не старайтесь изменить его поведение под себя. Это не ваша копия, а отдельная личность. Не надо менять или ругать, необходимо корректировать направление. Не требуйте благодарности. Она — метафизическая субстанция, которую дети могут осознать только взрослея. Ваш сын или дочь вырастут и продолжат ваш род — это будет лучшая благодарность.

Одна из самых больших ошибок семейных пар, особенно с нарушенным эмоциональным состоянием, когда на ребенке вымещается злость друг на друга. И это зло рано или поздно вернется, и ваш ребенок может уйти в аддикцию.

Относитесь к его проблеме серьезно в любом возрасте, даже если они кажутся вам смешными. И если вы вместе ее не решите или не примите ее, то он найдет спасение в зависимости. Никогда не унижайте и не оскорбляйте ребенка. Ведь чувство собственного достоинства одно из самых важных черт, отличающих нас от животных. Любите своих детей, предоставьте им альтернативу. В то же время леность и слишком праздное времяпровождение провоцируют уход в зависимость. Никогда не желайте и не делайте по отношению к чужому ребенку того, что не желаете своему.

И последнее — ВОЗ постановил: не существует безопасной дозы алкоголя или никотина, и это касается не только взрослых, но и детей, — напомнил Азат Раилевич.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.