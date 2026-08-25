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Здоровье

Здоровье
25 Августа , 06:02
Выбирайте себя
Здоровье
17 Августа , 06:55
В Башкортостане стартовала Неделя отказа от алкоголя
Здоровье
14 Августа , 04:46
В Стерлитамаке более 41 тысячи детей прошли диспансеризацию
Здоровье
10 Августа , 06:45
В Башкирии стартовала Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Здоровье
7 Августа , 06:57
«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
Здоровье
6 Августа , 06:35
В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям
Здоровье
5 Августа , 06:33
Диетолог из Уфы рассказал, как правильно питаться летом
Здоровье
4 Августа , 09:24
Экстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенка
Здоровье
4 Августа , 06:09
В Башкирии стартовала Неделя популяризации грудного вскармливания
Здоровье
30 Июля , 05:44
Для жителей Стерлитамака организовали «Ночную диспансеризацию»
Здоровье
29 Июля , 06:52
В больнице Стерлитамака завершили ремонт соляной шахты
Здоровье
27 Июля , 05:59
В Башкирии стартовала «Неделя профилактики заболеваний печени»
Здоровье
26 Июля , 09:10
«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
Здоровье
22 Июля , 09:31
Экстренное состояние: что делать при отёке Квинке
Здоровье
20 Июля , 05:01
В Башкирии стартовала «Неделя сохранения здоровья головного мозга»
Здоровье
19 Июля , 04:50
«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
Здоровье
17 Июля , 09:43
Почти 1800 стерлитамаковцев старше 65 лет прошли диспансеризацию
Здоровье
17 Июля , 06:23
Ночь диспансеризации в Стерлитамаке
Здоровье
14 Июля , 11:01
В Башкирии внедрили дистанционное наблюдение за пациентами
Здоровье
13 Июля , 05:07
«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
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Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
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В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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