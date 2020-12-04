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75 лет Победы
Здоровье
Здоровье
4 Декабря 2020, 23:19
На следующей неделе начнется масштабная вакцинации от COVID-19
Здоровье
4 Декабря 2020, 15:13
Чем опасен коронавирус для пожилых людей
Здоровье
4 Декабря 2020, 14:44
Бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики COVID-19 крайне опасен - эксперт
Здоровье
3 Декабря 2020, 18:43
В Стерлитамаке прошёл очередной рейд
Здоровье
3 Декабря 2020, 16:51
Можно ли выходить на улицу людям старше 65 лет?
Здоровье
3 Декабря 2020, 15:55
Врач, спасающий в реанимации COVID-пациентов: «Этот вирус пришел к нам навсегда»
Здоровье
2 Декабря 2020, 17:20
Эффективны ли маски?
Здоровье
2 Декабря 2020, 16:22
Коронавирус: режим самоизоляции для граждан старше 65
Здоровье
2 Декабря 2020, 16:10
Медик назвал основные побочные явления у переболевших коронавирусом
Здоровье
1 Декабря 2020, 12:04
Врач из «красной зоны» рассказал, что делать COVID-пациентам после выписки из больницы
Здоровье
1 Декабря 2020, 10:08
Что нужно знать о ковиде беременным и кормящим женщинам
Здоровье
30 Ноября 2020, 11:57
Врач предрек новую эпидемию с высокой смертностью
Здоровье
30 Ноября 2020, 11:48
Коронавирус в Башкирии: При COVID-19 организм сам себя начинает уничтожать; где заражаются
Здоровье
29 Ноября 2020, 16:25
Врач из «красной зоны» рассказал, что может защитить от коронавируса
Здоровье
29 Ноября 2020, 16:21
Более 40% жителей Башкирии сделали прививку против гриппа
Здоровье
28 Ноября 2020, 18:35
Уфимский врач объяснил разницу между пневмонией и коронавирусом
Здоровье
28 Ноября 2020, 18:30
Об иммунизации населения республики от гриппа
Здоровье
27 Ноября 2020, 21:48
Можно ли сделать прививку от гриппа и коронавируса одновременно? Отвечает врач-инфекционист
Здоровье
27 Ноября 2020, 21:43
Как понять, что с легкими начались проблемы – мнение врача
Здоровье
26 Ноября 2020, 23:12
В Роспотребнадзоре назвали наиболее частые симптомы коронавируса у детей
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