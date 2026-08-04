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Здоровье
4 Августа , 09:24

Экстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенка

Врач‑педиатр Городской детской клинической больницы № 17 Ирина Казакова рассказала, как распознать попадание инородного предмета в дыхательные пути ребёнка и оказать ему первую помощь.

Экстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенкаЭкстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенка
Экстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенка

Как понять, что в дыхательные пути попало инородное тело?

Общие признаки (для детей старше года):

внезапное появление симптомов;

резкий, навязчивый кашель;

связь эпизода с приёмом пищи или игрой с мелкими предметами;

шумное, свистящее дыхание;

ребёнок держится за горло.

Особенности у малышей до года (они не могут указать на горло и не всегда кашляют громко):

внезапное посинение губ и кончика носа;

широко раскрытые глаза, выражение испуга;

отсутствие крика или плача на фоне явного дискомфорта;

«клокочущее» либо свистящее дыхание;

резкая вялость либо, напротив, сильное беспокойство.

Алгоритм первой помощи

Если ребёнку меньше 1 года:

Сядьте и уложите малыша лицом вниз на своё предплечье — голова должна находиться ниже туловища. Поддерживайте челюсть рукой, избегая давления на горло.

Нанесите 5 резких ударов основанием ладони между лопатками ребёнка.

Если это не помогло, аккуратно переверните малыша на спину (сохраняя положение головы ниже туловища).

Выполните 5 толчков двумя пальцами в центр грудины — в точку, расположенную на один палец ниже линии сосков.

Чередуйте серии из 5 ударов по спине и 5 надавливаний на грудь, пока инородное тело не выйдет либо пока ребёнок не начнёт нормально дышать.

Если ребёнку больше 1 года:

Встаньте позади ребёнка и обхватите его руками за талию.

Сожмите одну руку в кулак и поместите его чуть выше пупка — в область солнечного сплетения.

Второй рукой обхватите кулак.

Совершайте резкие надавливания, направляя движение вверх и внутрь (приём Геймлиха).

Повторяйте толчки, пока инородное тело не будет удалено.

Если ребёнок потерял сознание:

Немедленно положите ребёнка на твёрдую ровную поверхность.

Вызовите скорую помощь по номеру 103 или 112 (если это ещё не сделано).

Данная информация представлена в рамках информационно‑коммуникационной кампании по сохранению здоровья населения, профилактике жизнеугрожающих состояний и повышению медицинской грамотности граждан. Кампания реализуется в рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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