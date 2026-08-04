Экстренное состояние: инородное тело в дыхательных путях ребенка

Как понять, что в дыхательные пути попало инородное тело?
Общие признаки (для детей старше года):
внезапное появление симптомов;
резкий, навязчивый кашель;
связь эпизода с приёмом пищи или игрой с мелкими предметами;
шумное, свистящее дыхание;
ребёнок держится за горло.
Особенности у малышей до года (они не могут указать на горло и не всегда кашляют громко):
внезапное посинение губ и кончика носа;
широко раскрытые глаза, выражение испуга;
отсутствие крика или плача на фоне явного дискомфорта;
«клокочущее» либо свистящее дыхание;
резкая вялость либо, напротив, сильное беспокойство.
Алгоритм первой помощи
Если ребёнку меньше 1 года:
Сядьте и уложите малыша лицом вниз на своё предплечье — голова должна находиться ниже туловища. Поддерживайте челюсть рукой, избегая давления на горло.
Нанесите 5 резких ударов основанием ладони между лопатками ребёнка.
Если это не помогло, аккуратно переверните малыша на спину (сохраняя положение головы ниже туловища).
Выполните 5 толчков двумя пальцами в центр грудины — в точку, расположенную на один палец ниже линии сосков.
Чередуйте серии из 5 ударов по спине и 5 надавливаний на грудь, пока инородное тело не выйдет либо пока ребёнок не начнёт нормально дышать.
Если ребёнку больше 1 года:
Встаньте позади ребёнка и обхватите его руками за талию.
Сожмите одну руку в кулак и поместите его чуть выше пупка — в область солнечного сплетения.
Второй рукой обхватите кулак.
Совершайте резкие надавливания, направляя движение вверх и внутрь (приём Геймлиха).
Повторяйте толчки, пока инородное тело не будет удалено.
Если ребёнок потерял сознание:
Немедленно положите ребёнка на твёрдую ровную поверхность.
Вызовите скорую помощь по номеру 103 или 112 (если это ещё не сделано).
Данная информация представлена в рамках информационно‑коммуникационной кампании по сохранению здоровья населения, профилактике жизнеугрожающих состояний и повышению медицинской грамотности граждан. Кампания реализуется в рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».