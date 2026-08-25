Выбирайте себя

Ирина Михайловна Краснова – человек, которым хочется любоваться. Сертифицированный инструктор групповых программ по йоге, пилатесу, аэройоге, силовым направлениям и флай-акробатике, Ирина Михайловна и взрослых, и детей учит быть здоровыми, красивыми и сильными.

КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ

Мы беседуем в библиотеке – филиале № 8, Центре детского чтения. Размышляем о том, как счастливо выбрать профессию.

– Эта библиотека открылась в 1975 году, она стала первой библиотекой моей жизни, – говорит Ирина Михайловна. – Кроме того, я ещё и живу в доме, где она расположена, что тоже очень приятно. В детстве я занималась плаванием, лёгкой атлетикой, гимнастикой – всем понемногу. А поскольку телепрограмм было мало, а смартфонов и вовсе не было, мы посвящали время книгам и физическим нагрузкам: мы выходили на улицу, играли в подвижные игры, бегали, лазили по деревьям и заборам, и росли спортивными.

По первой специальности наша героиня – портной, модельер-конструктор. Но спорт всегда был с ней, а потом и с её детьми. Пойти в бассейн или тренажёрный зал было так же легко и радостно, как пойти в кино или в кафе. Логично, что Ирина Михайловна стала инструктором: увлечение оказалось делом жизни.

– Я видела, что есть люди с травмами, мне хотелось им помочь, но не хватало знаний. И я стала много учиться. Когда меня спрашивают: «А можно заниматься два раза в неделю?», я отвечаю: «Конечно, можно». «А можно раз в месяц?» – «Конечно, можно». Теоретически. Но ведь кушаете вы каждый день! Физическая нагрузка – такая же неотъемлемая часть счастливой жизни, как еда и сон. Получается, что я не просто люблю свою работу. Моя работа для меня – и привычка, и страсть, и образ жизни, и её смысл.

КУДА УХОДЯТ МЫШЦЫ?