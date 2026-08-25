Выбирайте себя

Ирина Михайловна Краснова – человек, которым хочется любоваться. Сертифицированный инструктор групповых программ по йоге, пилатесу, аэройоге, силовым направлениям и флай-акробатике, Ирина Михайловна и взрослых, и детей учит быть здоровыми, красивыми и сильными.
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ
Мы беседуем в библиотеке – филиале № 8, Центре детского чтения. Размышляем о том, как счастливо выбрать профессию.
– Эта библиотека открылась в 1975 году, она стала первой библиотекой моей жизни, – говорит Ирина Михайловна. – Кроме того, я ещё и живу в доме, где она расположена, что тоже очень приятно. В детстве я занималась плаванием, лёгкой атлетикой, гимнастикой – всем понемногу. А поскольку телепрограмм было мало, а смартфонов и вовсе не было, мы посвящали время книгам и физическим нагрузкам: мы выходили на улицу, играли в подвижные игры, бегали, лазили по деревьям и заборам, и росли спортивными.
По первой специальности наша героиня – портной, модельер-конструктор. Но спорт всегда был с ней, а потом и с её детьми. Пойти в бассейн или тренажёрный зал было так же легко и радостно, как пойти в кино или в кафе. Логично, что Ирина Михайловна стала инструктором: увлечение оказалось делом жизни.
– Я видела, что есть люди с травмами, мне хотелось им помочь, но не хватало знаний. И я стала много учиться. Когда меня спрашивают: «А можно заниматься два раза в неделю?», я отвечаю: «Конечно, можно». «А можно раз в месяц?» – «Конечно, можно». Теоретически. Но ведь кушаете вы каждый день! Физическая нагрузка – такая же неотъемлемая часть счастливой жизни, как еда и сон. Получается, что я не просто люблю свою работу. Моя работа для меня – и привычка, и страсть, и образ жизни, и её смысл.
КУДА УХОДЯТ МЫШЦЫ?
Ирина Михайловна подчёркивает: под влиянием образа жизни наше тело начинает изменяться. Опытным взглядом нетрудно определить, чем человек занимается. Например, стоматолог работает, стоя перед вами в лёгком наклоне – одни мышцы постоянно сокращаются, другие растягиваются. Танцора видно по безупречной осанке. Человека, который весь рабочий день сидит, тоже легко узнать по тому, как выглядит его тело.
Как сберечь здоровье и прожить долго? Оказывается, если не давать мышцам постоянную физическую нагрузку, они со временем… просто растворяются. То есть у взрослого человека мышц может быть меньше, чем у пятилетнего ребёнка. Это опасно: любое падение может привести к сложным переломам.
– В период пандемии, когда нам не разрешали выходить из дома, я спускалась и поднималась по лестницам в подъезде, – вспоминает Ирина Михайловна. – К счастью, сейчас у нас есть замечательные возможности для движения: парки, скверы, залы, спортивные площадки…
ПОЛЕЗНОЕ О НАС
Пусть эти наблюдения и советы Ирины Михайловны Красновой помогут вам быть здоровыми и счастливыми:
Стопа – фундамент здоровья нашего позвоночника. Исключительно важна правильная обувь и правильная походка.
Если мышцы шеи затянуты и слабы, то они передавливают сосуды, и нарушается мозговое кровообращение.
Язык – самая мощная мышца. Если подъязычная мышца укорачивается, это приводит не только к появлению второго подбородка – человеку даже порой
трудно бывает распрямиться.
В йоге есть упражнение – расслабление жевательных мышц. Считается, что оно помогает отпустить негативные эмоции.
Сердце – единственная мышца, которая работает без устали всю вашу жизнь. И её тоже важно тренировать – давать кардионагрузки (это бег, ходьба, длительная
пешая прогулка, упражнения с маленькими гантелями). Тренированное сердце обеспечивает хорошее кровообращение.
Икроножные мышцы называют вторым сердцем. Элементарное вставание на носочки, а также бег и ходьба хорошо прокачивают эти мышцы, тоже очень
важные для кровообращения.
«Цифровая шея» – бич нашего времени. Сидеть с телефоном, опустив голову и сгорбившись, нельзя. Нужно, чтобы телефон находился на уровне ваших глаз. И
не увлекайтесь цифровым миром. Посвящайте своё время себе.