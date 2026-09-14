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Здоровье
14 Сентября , 09:01

В Башкортостане стартовала Неделя безопасности пациента

В Республике Башкортостан в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» началась «Неделя безопасности пациента».

В Башкортостане стартовала Неделя безопасности пациентаВ Башкортостане стартовала Неделя безопасности пациента
В Башкортостане стартовала Неделя безопасности пациента

Безопасность пациентов — ключевой элемент качественной медицинской помощи: она помогает не допустить вреда в процессе лечения. Статистика показывает, что более половины случаев причинения вреда здоровью (примерно 1 случай на 20 пациентов) можно предотвратить. При этом в 50 % таких ситуаций ущерб связан с применением лекарств.

Чтобы снизить риски нежелательных событий во время пребывания в медучреждении, пациенту стоит придерживаться ряда правил:

  • внимательно проверять названия и дозировки препаратов, которые ему назначают, — особенно если лечение ведёт несколько врачей;
  • узнавать о возможных побочных эффектах лекарств, а также о том, как они могут взаимодействовать друг с другом;
  • соблюдать правила гигиены — в частности, регулярно мыть руки: перед приёмом пищи и после контакта с поверхностями в больнице;
  • если есть сомнения в поставленном диагнозе, не бояться запрашивать второе мнение и консультироваться с другими специалистами;
  • перед любой процедурой или операцией обязательно уточнять, какие именно действия будут выполнены;
  • активно взаимодействовать с врачами: задавать вопросы, просить объяснить непонятные термины, подробно рассказать о диагнозе, вариантах лечения и прогнозах;
  • при сдаче анализов не стесняться интересоваться соблюдением правил стерильности — например, сменой перчаток или вскрытием стерильной упаковки непосредственно при пациенте;
  • знать свои права в сфере бесплатной медпомощи, а также порядок оформления отказа от медицинского вмешательства.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

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