В Стерлитамаке более 41 тысячи детей прошли диспансеризацию

Для упрощения процедуры медосмотров в городе работает централизованная площадка — она расположена в детском поликлиническом отделении № 1 (ул. Патриотическая, 59). Благодаря тому, что все основные специалисты принимают в одном месте, родители могут быстрее пройти необходимые обследования с ребёнком.

Чтобы записаться на профосмотр, нужно обратиться к участковому педиатру в поликлинике, к которой прикреплён ребёнок. Врач предоставит маршрутный лист — в нём будут указаны дата визита и список требуемых специалистов. Для школьников и воспитанников детских садов медосмотры проводят прямо в образовательных учреждениях — организацией занимаются медицинские работники.

По информации ГКБ № 1

Фото: Артур Арсланов