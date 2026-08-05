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Здоровье
5 Августа , 06:33

Диетолог из Уфы рассказал, как правильно питаться летом

Известный в Башкирии диетолог, гастроэнтеролог и фитотерапевт Геннадий Соколов поделился рекомендациями по правильному питанию в летний сезон.

Диетолог из Уфы рассказал, как правильно питаться летомДиетолог из Уфы рассказал, как правильно питаться летом
Диетолог из Уфы рассказал, как правильно питаться летом

По словам специалиста, в жару аппетит нередко снижается, и люди делают упор на жидкость, овощи, фрукты и лёгкую пищу. Однако важно не забывать о достаточном поступлении белка — минимум 1 г на 1 кг веса в день. При этом необязательно есть большие порции жирного мяса: подойдут котлеты, блюда на пару, нежирное мясо, либо рыба — она усваивается легче из-за меньшего количества волокон, но остаётся равноценным источником белка. Не стоит забывать и о молочных продуктах — в них содержится сопоставимое с мясом количество белка.

Диетолог обратил внимание на то, что овощи и фрукты бедны витаминами группы В. Если из-за снижения аппетита человек сокращает потребление зерновых и хлеба, организм недополучает эти витамины — а это может негативно сказаться на состоянии нервной системы и кожи. Поэтому отказываться от белковой пищи и зерновых не стоит. При этом сезонные овощи, фрукты и ягоды обязательно должны присутствовать в рационе: разные виды продуктов дополняют друг друга по составу полезных веществ.

Геннадий Соколов особо отметил пользу тёмных ягод — в них есть биофлавоноиды и антоцианы, укрепляющие сосуды. Оранжевые овощи и фрукты тоже ценны: например, в помидорах содержится ликопин, полезный для мужской простаты. Причём больше всего ликопина — не в свежих томатах, а в тушёных и в томатной пасте. Бета-каротин, который содержится в моркови, абрикосах и облепихе, помогает поддерживать здоровье зрения, восстанавливать слизистые оболочки кишечника и улучшать состояние кожи.

Суточная норма овощей и фруктов, по мнению врача, — 400–500 г. Превышать её нецелесообразно: в этих продуктах в основном содержатся водорастворимые витамины (например, витамин С и фолиевая кислота), которые не накапливаются в организме. Если был дефицит таких веществ, нескольких дней сбалансированного употребления овощей и фруктов хватит, чтобы восполнить нехватку; излишки при этом будут выведены организмом. Если же хочется есть больше овощей и фруктов, возможно, телу требуется клетчатка — она особенно полезна людям, склонным к запорам: она способствует более регулярному и обильному стулу и может помочь уменьшить объём живота.

Врач также напомнил, что фрукты богаты сахарами и потому достаточно калорийны — избыток таких калорий может привести к набору веса. Кроме того, многие предпочитают жарить овощи на масле, которое тоже добавляет калорий. Оптимальный способ приготовления — запекание в духовке: при варке часть полезных веществ уходит в воду, а при запекании они сохраняются. К тому же запечённые овощи лучше усваиваются организмом.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

 

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