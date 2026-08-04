В Башкирии стартовала Неделя популяризации грудного вскармливания

Грудное молоко — оптимальное питание для малыша: оно безопасно, не несёт рисков для здоровья и содержит антитела, помогающие бороться с распространёнными детскими заболеваниями. Это источник всех необходимых энергии и питательных веществ в первые месяцы жизни ребёнка. Во второй половине первого года грудное молоко покрывает до 50 % и более пищевых потребностей малыша, а на втором году жизни — до трети.

При этом статистика показывает, что лишь треть младенцев получают исключительно грудное вскармливание в течение рекомендованных шести месяцев — две трети детей не охвачены такой практикой.

Преимущества грудного вскармливания проявляются и в долгосрочной перспективе: у детей, которых кормят грудью, в среднем выше результаты в тестах на интеллект, ниже риск развития избыточного веса, ожирения и диабета в будущем. Для матерей грудное вскармливание тоже несёт пользу — оно помогает снизить вероятность некоторых онкологических заболеваний.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан