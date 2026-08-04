+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Здоровье
4 Августа , 06:09

В Башкирии стартовала Неделя популяризации грудного вскармливания

В Республике Башкортостан в рамках нацпроекта «Семья» началась Неделя популяризации грудного вскармливания.

В Башкирии стартовала Неделя популяризации грудного вскармливанияВ Башкирии стартовала Неделя популяризации грудного вскармливания
В Башкирии стартовала Неделя популяризации грудного вскармливания

Грудное молоко — оптимальное питание для малыша: оно безопасно, не несёт рисков для здоровья и содержит антитела, помогающие бороться с распространёнными детскими заболеваниями. Это источник всех необходимых энергии и питательных веществ в первые месяцы жизни ребёнка. Во второй половине первого года грудное молоко покрывает до 50 % и более пищевых потребностей малыша, а на втором году жизни — до трети.

При этом статистика показывает, что лишь треть младенцев получают исключительно грудное вскармливание в течение рекомендованных шести месяцев — две трети детей не охвачены такой практикой.

Преимущества грудного вскармливания проявляются и в долгосрочной перспективе: у детей, которых кормят грудью, в среднем выше результаты в тестах на интеллект, ниже риск развития избыточного веса, ожирения и диабета в будущем. Для матерей грудное вскармливание тоже несёт пользу — оно помогает снизить вероятность некоторых онкологических заболеваний.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru