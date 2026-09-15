Стерлитамакская больница получила ультразвуковой анализатор кровотока

Устройство помогает выявлять патологические изменения в сосудах на ранних стадиях: с его помощью специалисты определяют ключевые гемодинамические характеристики крови. Анализатор востребован в разных областях медицины — в том числе в неврологии, нейрохирургии, травматологии, сосудистой хирургии и кардиологии.

По словам главврача больницы Ильшата Яппарова, нацпроекты дают реальную возможность оказывать качественную помощь жителям города. Современное оборудование упрощает постановку диагноза, а эффект от лечения становится заметен быстрее. В больнице активно осваивают новые методики — это позволяет максимально эффективно использовать каждую единицу поступившей техники на благо пациентов.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан