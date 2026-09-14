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Происшествия
14 Сентября , 09:29

В Стерлитамаке пенсионер перевел мошенникам 3,3 млн рублей

В Стерлитамаке 73‑летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о мошенничестве — информацию подтвердило МВД по Республике Башкортостан.

В Стерлитамаке пенсионер перевел мошенникам 3,3 млн рублейВ Стерлитамаке пенсионер перевел мошенникам 3,3 млн рублей
В Стерлитамаке пенсионер перевел мошенникам 3,3 млн рублей

Схема обмана развивалась поэтапно. Сначала мужчине позвонили с неизвестного номера: женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, рассказала о якобы положенном увеличении пенсии. Чтобы «подтвердить запись на приём», пенсионер сообщил злоумышленникам код из SMS‑сообщения.

Затем с ним связался лжепредставитель ФСБ. Он заявил, что с счёта пенсионера пытались перевести 800 тысяч рублей для финансирования недружественной страны, и пригрозил уголовной ответственностью. Испугавшись, мужчина последовал указаниям мошенников и снял со счёта 1,3 миллиона рублей.

В тот же вечер аферисты заявили, что деньги «меченые» и якобы связаны с терроризмом — для их «экспертизы» требовалось срочно отправиться в Москву. Под угрозой ареста пенсионера убедили передать наличные курьеру.

После этого мошенники сообщили, что на имя мужчины оформлен кредит на 2 миллиона рублей, и стали требовать дополнительные средства. Пенсионер пообещал найти деньги, но из‑за постоянных требований насторожился и в итоге осознал, что стал жертвой обмана.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

По информации МВД по РБ
Фото: Фануза Салямова

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