«Культурный код» Стерлитамака

Одним из событий фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» стало открытие нового креативного пространства — кластера «Культурный код». В здании дома на ул.Мира, 62, расположенном в старой части города, объединились ремесленные мастерские, производители локальных брендов, участники творческих и туристических проектов.

ИДЕЯ, КОНЦЕПЦИЯ, ФОРМАТ

Организатор и куратор кластера Марина Григорьева, встречая гостей, рассказала об идее его создания.

– Стерлитамак – особенный город со своей уникальной историей, и наше пространство тоже особенное. Потому что креативные кластеры бывают либо коммерческие, либо государственные. Наш проект относится к частно-государственному партнёрству. У меня появилась идея, нас поддержала администрация города, выделив помещение из муниципальной собственности. Сейчас здесь пока два резидента – музей-мастерская шоколада из «Патрики-маркет» и гончарная мастерская «Чудо-глина».

Марина Григорьева провела экскурсию по мастерским и выставочным зонам, представив каждого участника и рассказав об их творчестве.

Гостей заинтересовали мастера и их уникальные изделия – украшения из самоцветов, горячей эмали и даже элементов вышедшей из строя компьютерной техники, вязаные и сшитые игрушки, предметы интерьера, одежда, головные уборы и аксессуары в этническом стиле, авторские сыры и мясная продукция, дикий бортевой мёд и уникальный шоколад полного цикла из Башкирии.

Ремесленники из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Кумертау и районов республики не просто представили свои товары, но и увлекательно рассказали о процессе их создания, особенностях работы с выбранными материалами и своих творческих находках.

Новый участник маркета Александр Куликов создаёт эксклюзив на основе археологических находок на территории Башкирии. Он рассказывает: «Я развиваю реконструкцию раннего Средневековья, посещаю исторические фестивали в России и за рубежом». Среди его экспонатов – шлем 8-9 веков, поясной набор, дубовая миска, уникальные украшения.

Сеть кофеен «Кумпан» поставила задачу установить рекорд: 1300 чашек бесплатного уфачино – напитка, созданного амбассадором Михаилом Кумпаном, сочетающего вкус башкирского мёда, трав и зёрен кофе, выращенного в Уфимском лимонарии. Напиток взбивается паром, процеживается, а сверху украшается сублимированной малиной и тёртым чак-чаком – традиционным сладким лакомством. ОБРАЗЦОВАЯ БАШКИРСКАЯ СЕМЬЯ

Семья Вахитовых – пчеловоды в седьмом поколении, добывающие дикий бортевой мёд. Драгоценный продукт привозят из Ишимбайского района, граничащего с Бурзянским и Белорецким. Настоящая борть, как рассказал глава семьи Анур, представляет собой улей простейшего устройства: дупло или выдолбленный чурбан, его масса достигает 200 кг. Бортник взбирается по сделанным на стволе дерева насечкам на 12-15-метровую высоту с помощью специальных приспособлений. Добывать мёд дикой пчелы – дело непростое и требует сноровки. В выдолбленное дупло деревянными гвоздями крепится приманка для пчёл, чтобы они заселились и начали собирать мёд.

Вахитовы представили горный липовый мёд и из разнотравья, пергу, прополис, маточное молоко, мини-рамки, чаи, бузу и медовуху.

Гульсасак, Анур и Ансар Вахитовы – победители конкурса «Образцовая башкирская семья – 2026» в номинации «Семейное ремесло». Мама и папа выросли в семьях, где бортничество было семейным делом и передавалось из поколения в поколение. Младший представитель семьи, Ансар, главный их помощник и собирается продолжить общее дело.

ДРЕВНЕЙШЕЕ РЕМЕСЛО

Автор гончарной мастерской «Чудо-глина» Юлия Гот-Гарт показала изделия из глины, украсившие пространства залов ручной лепки. Гости с удовольствием поучаствовали в мастер-классе по сборке подвесов из керамических бусин. По словам Юлии, предварительно команда мастерской изготовила более тысячи бусин различной величины, формы, цвета, фактуры за неделю до открытия. На основы из шнурков предстояло вдевать бусины и фиксировать их с помощью узелков. Каждый участник сам придумывал комбинацию элементов, и в итоге получались индивидуальные изделия, которые можно было забрать на память.

– «Чудо-глине» пять с половиной лет, – рассказала Юлия, – началась она с субсидии АСПК (адресной социальной помощи на основании социального контракта) и маленькой гончарной студии, потому что в Уфе не было коворкинга. За это время она выросла в два пространства в Уфе и в составе креативного кластера в Стерлитамаке. «Чудо-глина» – это образовательный проект и культурно-просветительская деятельность. Она предназначена для большого количества людей – взрослых и детей, чтобы они имели возможность прикоснуться к чуду создания керамики. Мы организуем мастер классы, есть школа керамики для детей. Мы имеем образовательные лицензии дополнительного и профессионального образования. Шесть наших выпускников открыли свои студии в других городах республики и России. Мы хотим через творчество возродить связи между взрослыми и детьми, которые, к сожалению, во многих семьях утрачены. Школа керамики для детей трансформируется в некую школу жизни. Здесь они могут научиться принимать отложенный, а иногда и негативный результат, потому что имеют дело с живым капризным материалом. У них развивается усидчивость, концентрация внимания, абстрактное мышление и конструкторские навыки. Все эти умения нужны в любой профессии.

МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАДА

Важной частью креативного кластера «Культурный код» стал музей-мастерская ремесленного шоколада. Это уникальное пространство, где производится крафтовый шоколад полного цикла. Проект реализуется семейным предприятием Григорьевых.

Горожане и гости смогут попробовать различные виды ремесленного шоколада, поучаствовать в мастер-классах, понаблюдать за процессом изготовления лакомства от обжарки бобов до готового продукта.

Ремесленный шоколад, в отличие от произведённой в заводских условиях плитки, уникальный и безопасный, к тому же его вкус отличается глубиной, сложностью и индивидуальностью. А упаковка шоколада не просто обёртка, а важная часть философии бренда, отражающая его уважение к традициям и любовь к малой родине.

«Культурный код» создан не только для признанных мастеров. Одна из целей проекта — поддержать тех, кто только делает первые шаги от увлечения к профессиональному творчеству.

Фото Сергея Крамскова