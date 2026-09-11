В Стерлитамаке пьяный водитель устроил погоню

В ходе преследования нарушитель проехал несколько кварталов, создавая угрозу для других участников движения. Его удалось остановить и задержать. За рулём оказался 20-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы: за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке и отказ от медосвидетельствования.

Источник и видео: Госавтоинспекция РБ.

Фото: скриншот видео.