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Местные новости
11 Сентября , 09:12

В Стерлитамаке пьяный водитель устроил погоню

На улице Курчатова инспекторы ДПС заметили «Ладу Калину», водитель которой нарушил ПДД, выехав на встречную полосу. На требование остановиться он лишь прибавил газу.

В Стерлитамаке пьяный водитель устроил погонюВ Стерлитамаке пьяный водитель устроил погоню
В Стерлитамаке пьяный водитель устроил погоню

В ходе преследования нарушитель проехал несколько кварталов, создавая угрозу для других участников движения. Его удалось остановить и задержать. За рулём оказался 20-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы: за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке  и отказ от медосвидетельствования.

Источник и видео: Госавтоинспекция РБ.

Фото: скриншот видео.

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