Безопасная осень: простые правила, которые уберегут от неприятностей

Отопление: тепло с умом

Камин и электрообогреватель делают дом уютнее, но требуют строгого соблюдения правил:

следите за работой отопительных приборов;

ни в коем случае не оставляйте обогреватели включёнными без присмотра;

перед началом сезона проверьте исправность техники и состояние вентиляционной системы.

В лес — только с подготовкой

Осень манит грибников и любителей прогулок, однако такие вылазки требуют осторожности:

обязательно сообщите близким, куда и на сколько отправляетесь;

возьмите с собой заряженный смартфон и портативное зарядное устройство;

используйте карту местности или навигатор, чтобы не сбиться с пути;

отдавайте предпочтение знакомым маршрутам и не собирайте грибы, в съедобности которых сомневаетесь.

На дороге — максимальная внимательность

Осенняя погода нередко усложняет вождение, поэтому даже опытным водителям стоит быть особенно собранными:

снижайте скорость при дожде, тумане или гололёде;

держите увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта;

регулярно проверяйте исправность фар, поворотников, стеклоочистителей и состояние шин.

Рыбалка — без риска

Даже если рыбалка — ваше любимое занятие, осенью к ней нужно подходить с особой осторожностью:

надевайте спасательный жилет и подбирайте экипировку по погоде;

при предупреждении о шторме, сильном ветре или резком ухудшении погоды отложите выезд на водоём;

не ходите на рыбалку в одиночку и полностью исключите употребление алкоголя — на воде это особенно опасно.

Когда погода меняется стремительно

Внезапные ветра, ливни и густой туман могут застать врасплох, поэтому важно действовать предусмотрительно:

регулярно сверяйтесь с прогнозом погоды;

подбирайте одежду с учётом резких перепадов температур;

по возможности избегайте дальних поездок в неблагоприятную погоду.

Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете наслаждаться осенью без лишних тревог. Пусть это время года будет для вас спокойным, уютным и по-настоящему приятным!

По информации Госкомитета РБ по ЧС