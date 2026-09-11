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Полезные советы
11 Сентября , 08:56

Безопасная осень: простые правила, которые уберегут от неприятностей

Осенний сезон радует красками и особой атмосферой, но вместе с тем таит немало рисков. Чтобы тёплые воспоминания не омрачились неприятностями, стоит заранее позаботиться о безопасности и учитывать особенности этого времени года.

Безопасная осень: простые правила, которые уберегут от неприятностейБезопасная осень: простые правила, которые уберегут от неприятностей
Безопасная осень: простые правила, которые уберегут от неприятностей

Отопление: тепло с умом
Камин и электрообогреватель делают дом уютнее, но требуют строгого соблюдения правил:

  • следите за работой отопительных приборов;
  • ни в коем случае не оставляйте обогреватели включёнными без присмотра;
  • перед началом сезона проверьте исправность техники и состояние вентиляционной системы.

В лес — только с подготовкой
Осень манит грибников и любителей прогулок, однако такие вылазки требуют осторожности:

  • обязательно сообщите близким, куда и на сколько отправляетесь;
  • возьмите с собой заряженный смартфон и портативное зарядное устройство;
  • используйте карту местности или навигатор, чтобы не сбиться с пути;
  • отдавайте предпочтение знакомым маршрутам и не собирайте грибы, в съедобности которых сомневаетесь.

На дороге — максимальная внимательность
Осенняя погода нередко усложняет вождение, поэтому даже опытным водителям стоит быть особенно собранными:

  • снижайте скорость при дожде, тумане или гололёде;
  • держите увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта;
  • регулярно проверяйте исправность фар, поворотников, стеклоочистителей и состояние шин.

Рыбалка — без риска
Даже если рыбалка — ваше любимое занятие, осенью к ней нужно подходить с особой осторожностью:

  • надевайте спасательный жилет и подбирайте экипировку по погоде;
  • при предупреждении о шторме, сильном ветре или резком ухудшении погоды отложите выезд на водоём;
  • не ходите на рыбалку в одиночку и полностью исключите употребление алкоголя — на воде это особенно опасно.

Когда погода меняется стремительно
Внезапные ветра, ливни и густой туман могут застать врасплох, поэтому важно действовать предусмотрительно:

  • регулярно сверяйтесь с прогнозом погоды;
  • подбирайте одежду с учётом резких перепадов температур;
  • по возможности избегайте дальних поездок в неблагоприятную погоду.

Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете наслаждаться осенью без лишних тревог. Пусть это время года будет для вас спокойным, уютным и по-настоящему приятным!

По информации Госкомитета РБ по ЧС

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