Безопасная осень: простые правила, которые уберегут от неприятностей

Отопление: тепло с умом
Камин и электрообогреватель делают дом уютнее, но требуют строгого соблюдения правил:
- следите за работой отопительных приборов;
- ни в коем случае не оставляйте обогреватели включёнными без присмотра;
- перед началом сезона проверьте исправность техники и состояние вентиляционной системы.
В лес — только с подготовкой
Осень манит грибников и любителей прогулок, однако такие вылазки требуют осторожности:
- обязательно сообщите близким, куда и на сколько отправляетесь;
- возьмите с собой заряженный смартфон и портативное зарядное устройство;
- используйте карту местности или навигатор, чтобы не сбиться с пути;
- отдавайте предпочтение знакомым маршрутам и не собирайте грибы, в съедобности которых сомневаетесь.
На дороге — максимальная внимательность
Осенняя погода нередко усложняет вождение, поэтому даже опытным водителям стоит быть особенно собранными:
- снижайте скорость при дожде, тумане или гололёде;
- держите увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта;
- регулярно проверяйте исправность фар, поворотников, стеклоочистителей и состояние шин.
Рыбалка — без риска
Даже если рыбалка — ваше любимое занятие, осенью к ней нужно подходить с особой осторожностью:
- надевайте спасательный жилет и подбирайте экипировку по погоде;
- при предупреждении о шторме, сильном ветре или резком ухудшении погоды отложите выезд на водоём;
- не ходите на рыбалку в одиночку и полностью исключите употребление алкоголя — на воде это особенно опасно.
Когда погода меняется стремительно
Внезапные ветра, ливни и густой туман могут застать врасплох, поэтому важно действовать предусмотрительно:
- регулярно сверяйтесь с прогнозом погоды;
- подбирайте одежду с учётом резких перепадов температур;
- по возможности избегайте дальних поездок в неблагоприятную погоду.
Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете наслаждаться осенью без лишних тревог. Пусть это время года будет для вас спокойным, уютным и по-настоящему приятным!
По информации Госкомитета РБ по ЧС