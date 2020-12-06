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75 лет Победы
Полезные советы
Полезные советы
6 Декабря 2020, 13:25
6 декабря - день рождения Санта-Клауса
Полезные советы
5 Декабря 2020, 10:29
С добрым утром!
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2 Декабря 2020, 10:05
С добрым утром
Полезные советы
28 Ноября 2020, 13:36
С добрым утром
Полезные советы
20 Ноября 2020, 22:11
Добрый вечер
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17 Ноября 2020, 10:33
С добрым утром
Полезные советы
15 Ноября 2020, 19:47
За окошком снег
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14 Ноября 2020, 09:42
С добрым утром
Полезные советы
13 Ноября 2020, 09:41
С добрым утром
Полезные советы
12 Ноября 2020, 15:47
Эксперт объяснил, как лучше всего дезинфицировать смартфоны
Полезные советы
12 Ноября 2020, 10:30
Друзья, а во сколько начинается у вас день?
Полезные советы
8 Ноября 2020, 12:03
С добрым утром
Полезные советы
7 Ноября 2020, 14:00
С добрым утром
Полезные советы
3 Ноября 2020, 21:51
Способы хранения вещей
Полезные советы
29 Октября 2020, 11:04
С добрым утром
Полезные советы
28 Октября 2020, 10:59
С добрым утром, друзья!
Полезные советы
27 Октября 2020, 20:12
Приятного вечера!
Полезные советы
27 Октября 2020, 17:05
Чего не хватает организму
Полезные советы
27 Октября 2020, 10:44
С добрым утром
Полезные советы
26 Октября 2020, 14:24
Снижайте стресс - читайте добрые книги!
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В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
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Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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