Под Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблока

От сильного удара 55-летний водитель мотоблока скончался на месте до приезда скорой. Его 48-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу Стерлитамака.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: ГАИ РБ.

Фото: скриншот видео ГАИ РБ.