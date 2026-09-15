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Происшествия
15 Сентября , 06:52

Под Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблока

Сегодня утром на 26-м километре трассы Стерлитамак – Салават произошла смертельная авария. По предварительным данным ГАИ, 63-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с попутным мотоблоком с прицепом, гружённым картофелем.

Под Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблокаПод Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблока
Под Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблока

От сильного удара 55-летний водитель мотоблока скончался на месте до приезда скорой. Его 48-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу Стерлитамака.

 Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: ГАИ РБ.

Фото: скриншот видео ГАИ РБ.

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