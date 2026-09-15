Сегодня утром на 26-м километре трассы Стерлитамак – Салават произошла смертельная авария. По предварительным данным ГАИ, 63-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с попутным мотоблоком с прицепом, гружённым картофелем.
Под Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблока
От сильного удара 55-летний водитель мотоблока скончался на месте до приезда скорой. Его 48-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу Стерлитамака.
Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».
Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.