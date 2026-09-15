В Башкирии потеплеет до +25 градусов

Сегодня в республике без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, слабый. Днём температура составит +18…+23°.

В среду, 16 сентября, местами ожидаются кратковременные дожди, днём с грозами. Ветер южный, умеренный, при грозах порывы до сильного. Ночью +8…+13°, в горных районах до +3°, днём воздух прогреется до +20…+25°.

В четверг, 17 сентября, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, на юго-востоке — без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный, днём местами порывы до сильного. Ночью +8…+13°, днём +16…+21°.

По данным Башгидрометцентра.

Фото: Фануза Салямова.