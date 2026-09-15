В Стерлитамаке пьяного водителя привлекут к уголовной ответственности

За рулём находился 40-летний местный житель с признаками опьянения — мужчина вёл себя неестественно, а из салона исходил запах алкоголя. Освидетельствование показало 0,466 мг/л.

Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за пьяную езду, причём срок наказания ещё не истёк. В его действиях усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.

Госавтоинспекция напоминает: пьяная езда — реальная угроза для всех участников движения. Даже небольшая доза алкоголя снижает реакцию и внимание. Если вы видите водителя с признаками опьянения, сообщите в полицию — возможно, ваш звонок предотвратит трагедию.

Источник: ГАИ РБ.

Фото: скриншот видео ГАИ РБ.