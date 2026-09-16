+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Полезные советы
16 Сентября , 04:17

Осторожно, дикие животные: правила безопасности и что делать при встрече

В последнее время дикие животные всё чаще заходят в населённые пункты. Причина — поиск пропитания и изменение привычной среды обитания. Такие встречи несут угрозу как для людей, так и для самих зверей. Только с начала года в Центр обработки вызовов Системы 112 Госкомитета РБ по ЧС поступило свыше тысячи обращений от жителей, которые столкнулись с дикими животными.

Осторожно, дикие животные: правила безопасности и что делать при встречеОсторожно, дикие животные: правила безопасности и что делать при встрече
Осторожно, дикие животные: правила безопасности и что делать при встрече

Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать простые, но критически важные правила:

  • Избегайте контакта. Не подходите к животному, не пытайтесь его покормить или сделать фото.
  • Отходите грамотно. Не поворачивайтесь к зверю спиной и не убегайте: это может спровоцировать нападение. Двигайтесь медленно, не выпуская животное из поля зрения.
  • Не провоцируйте взглядом. Не смотрите животному прямо в глаза — это воспринимается как угроза, но при этом продолжайте следить за его поведением.
  • Ведите себя спокойно. Избегайте криков и резких движений — они могут напугать или разозлить зверя.
  • Осторожнее с детёнышами. Если вы заметили малыша, тихо и спокойно уходите: где то поблизости наверняка находится взрослая особь, которая будет защищать потомство.
  • Сообщайте о ситуации. Если животное ведёт себя агрессивно, выглядит раненым или зашло в жилой район, отойдите на безопасное расстояние и сразу звоните по номеру 112.

Особую бдительность стоит проявлять на дорогах в лесистой местности: в сумерках и на рассвете вероятность встретить дикое животное значительно выше.

Если ваша жизнь и здоровье находятся под прямой угрозой — немедленно звоните по номеру 112.

По информации Госкомитета РБ по ЧС

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
16 Сентября , 05:51
Жительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийство
Полезные советы
16 Сентября , 04:17
Осторожно, дикие животные: правила безопасности и что делать при встрече
Происшествия
15 Сентября , 06:52
Под Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблока
Здоровье
15 Сентября , 05:03
Стерлитамакская больница получила ультразвуковой анализатор кровотока
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru