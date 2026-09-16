Осторожно, дикие животные: правила безопасности и что делать при встрече

Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать простые, но критически важные правила:

Избегайте контакта. Не подходите к животному, не пытайтесь его покормить или сделать фото.

Отходите грамотно. Не поворачивайтесь к зверю спиной и не убегайте: это может спровоцировать нападение. Двигайтесь медленно, не выпуская животное из поля зрения.

Не провоцируйте взглядом. Не смотрите животному прямо в глаза — это воспринимается как угроза, но при этом продолжайте следить за его поведением.

Ведите себя спокойно. Избегайте криков и резких движений — они могут напугать или разозлить зверя.

Осторожнее с детёнышами. Если вы заметили малыша, тихо и спокойно уходите: где то поблизости наверняка находится взрослая особь, которая будет защищать потомство.

Сообщайте о ситуации. Если животное ведёт себя агрессивно, выглядит раненым или зашло в жилой район, отойдите на безопасное расстояние и сразу звоните по номеру 112.

Особую бдительность стоит проявлять на дорогах в лесистой местности: в сумерках и на рассвете вероятность встретить дикое животное значительно выше.

Если ваша жизнь и здоровье находятся под прямой угрозой — немедленно звоните по номеру 112.

По информации Госкомитета РБ по ЧС