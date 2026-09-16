Двум ветеранам ВОВ из Стерлитамака исполнилось 99 лет и 102 года

Хажи Шаймухаметовичу Гафарову исполнилось 102 года. В силу обстоятельств глава администрации не смог навестить юбиляра лично — ветеран проживает у дочери в другом городе. Однако ему были переданы подарки и искренние слова поздравлений.

Шарифуллу Сайфулловича Файзуллина, которому исполнилось 99 лет, глава администрации навестил лично. Свой день рождения ветеран встречает в кругу самых близких и родных людей — своей семьи.

«Безмерны слова нашей благодарности Шарифулле Сайфулловичу и Хажи Шаймухаметовичу за победу, за мужество и отвагу в военные годы и за трудолюбие в непростое послевоенное время. Желаем им крепкого здоровья и хорошего настроения рядом со своими детьми, внуками и правнуками», — отметил Эмиль Шаймарданов.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.