+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Полезные советы
2 Августа , 07:10

С марта 2026 года в Башкортостане работает государственная система «Антифрод»

С марта 2026 года в Башкортостане функционирует государственная система «Антифрод», призванная бороться с преступлениями в онлайн‑среде. Оперативный штаб Правительства России по противодействию кибермошенничеству утвердил для неё обновлённые алгоритмы работы. Так, при выявлении факта незаконного использования сим‑карты злоумышленником дистанционное банковское обслуживание по соответствующему номеру будет приостановлено на сутки.

С марта 2026 года в Башкортостане работает государственная система «Антифрод»С марта 2026 года в Башкортостане работает государственная система «Антифрод»
С марта 2026 года в Башкортостане работает государственная система «Антифрод»

Реализуемые Правительством меры позволили добиться заметных результатов: в первые шесть месяцев 2026 года количество киберпреступлений в стране уменьшилось на треть.

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства и руководитель аппарата Правительства РФ, отметил, что преступники непрерывно совершенствуют схемы обмана и оперативно подстраиваются под меняющиеся условия — поэтому система защиты должна действовать на опережение. К деятельности оперштаба привлечены различные федеральные структуры — в их числе правоохранительные органы, Банк России и представители бизнес‑сообщества. Главная задача совместной работы — координировать усилия в борьбе с онлайн‑мошенниками.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru