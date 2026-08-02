С марта 2026 года в Башкортостане работает государственная система «Антифрод»

Реализуемые Правительством меры позволили добиться заметных результатов: в первые шесть месяцев 2026 года количество киберпреступлений в стране уменьшилось на треть.

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства и руководитель аппарата Правительства РФ, отметил, что преступники непрерывно совершенствуют схемы обмана и оперативно подстраиваются под меняющиеся условия — поэтому система защиты должна действовать на опережение. К деятельности оперштаба привлечены различные федеральные структуры — в их числе правоохранительные органы, Банк России и представители бизнес‑сообщества. Главная задача совместной работы — координировать усилия в борьбе с онлайн‑мошенниками.