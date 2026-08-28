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Полезные советы
28 Августа , 05:45

Как помочь кошке, которая забралась на дерево?

Сотрудники Центра обработки вызовов Системы‑112 Госкомитета РБ по ЧС регулярно сталкиваются с ситуациями, в которых участниками ЧП становятся кошки. С начала года диспетчеры приняли более 600 звонков, связанных с этими животными.

Как помочь кошке, которая забралась на дерево?Как помочь кошке, которая забралась на дерево?
Как помочь кошке, которая забралась на дерево?

Чаще всего поводом для обращения становится кошка, забравшаяся на дерево и не способная самостоятельно спуститься. Хоть такая сцена порой выглядит комично, для самого питомца и его хозяев это серьёзный стресс.

Прежде чем вызывать спасателей, попробуйте помочь любимцу своими силами — но только если это не несёт угрозы вашей безопасности. Вот несколько проверенных способов:

  • Приманите едой. Поставьте под деревом миску с чем‑нибудь ароматным — рыбой, паштетом или влажным кормом. Аппетитный запах нередко оказывается сильнее страха.
  • Обеспечьте тишину. Скопление людей, шум машин или громкие разговоры могут мешать кошке решиться на спуск. Отойдите на безопасное расстояние и дайте животному время успокоиться.
  • Говорите спокойно. Не зовите кошку настойчиво и не повышайте голос: испуганное животное может воспринять это как угрозу и взобраться ещё выше. Лучше разговаривать тихо и ласково.
  • Не раскачивайте дерево и не пытайтесь залезть на него. Такие действия опасны и для вас, и для кошки: питомец может сорваться и серьёзно травмироваться.
  • Подождите до вечера. Когда стемнеет и шум на улице стихнет, многие кошки решаются спуститься самостоятельно.

Чтобы свести к минимуму риск подобных происшествий, соблюдайте простые меры предосторожности:

  • Используйте шлейку во время прогулок. Она не позволит кошке резко броситься к дереву и забраться на него.
  • Заранее оцените территорию на даче. Кошки тянутся к высоте, но не всегда могут безопасно спуститься. По возможности ограничьте доступ питомца к крупным деревьям.
  • Защищайте животное от резких звуков. Громкие шумы — фейерверки, строительные работы, крики — могут сильно напугать кошку, и она попытается спрятаться в труднодоступном месте.

Забота и внимательность хозяина — лучшая профилактика неприятностей. Если же чрезвычайная ситуация всё‑таки произошла, незамедлительно звоните по номеру 112.

По информации Госкомитета РБ по ЧС

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