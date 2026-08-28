Как помочь кошке, которая забралась на дерево?

Чаще всего поводом для обращения становится кошка, забравшаяся на дерево и не способная самостоятельно спуститься. Хоть такая сцена порой выглядит комично, для самого питомца и его хозяев это серьёзный стресс.
Прежде чем вызывать спасателей, попробуйте помочь любимцу своими силами — но только если это не несёт угрозы вашей безопасности. Вот несколько проверенных способов:
- Приманите едой. Поставьте под деревом миску с чем‑нибудь ароматным — рыбой, паштетом или влажным кормом. Аппетитный запах нередко оказывается сильнее страха.
- Обеспечьте тишину. Скопление людей, шум машин или громкие разговоры могут мешать кошке решиться на спуск. Отойдите на безопасное расстояние и дайте животному время успокоиться.
- Говорите спокойно. Не зовите кошку настойчиво и не повышайте голос: испуганное животное может воспринять это как угрозу и взобраться ещё выше. Лучше разговаривать тихо и ласково.
- Не раскачивайте дерево и не пытайтесь залезть на него. Такие действия опасны и для вас, и для кошки: питомец может сорваться и серьёзно травмироваться.
- Подождите до вечера. Когда стемнеет и шум на улице стихнет, многие кошки решаются спуститься самостоятельно.
Чтобы свести к минимуму риск подобных происшествий, соблюдайте простые меры предосторожности:
- Используйте шлейку во время прогулок. Она не позволит кошке резко броситься к дереву и забраться на него.
- Заранее оцените территорию на даче. Кошки тянутся к высоте, но не всегда могут безопасно спуститься. По возможности ограничьте доступ питомца к крупным деревьям.
- Защищайте животное от резких звуков. Громкие шумы — фейерверки, строительные работы, крики — могут сильно напугать кошку, и она попытается спрятаться в труднодоступном месте.
Забота и внимательность хозяина — лучшая профилактика неприятностей. Если же чрезвычайная ситуация всё‑таки произошла, незамедлительно звоните по номеру 112.
По информации Госкомитета РБ по ЧС