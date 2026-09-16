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Местные новости
16 Сентября , 05:51

Жительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийство

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на убийство. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкирии.

Жительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийствоЖительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийство
Жительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийство

Инцидент произошёл в январе 2026 года. Во время застолья между подсудимой и малознакомым мужчиной вспыхнул конфликт. В ходе ссоры женщина, угрожая убийством, несколько раз ударила оппонента ножом в шею. Довести преступление до конца ей не удалось: находившийся в квартире мужчина отобрал нож и остановил нападавшую.

Потерпевшего госпитализировали, врачи своевременно оказали ему квалифицированную помощь.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Под стражу её взяли  в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: Объединённая пресс-служба судов РБ.

Фото: скриншот видео объединённой  пресс-службы судов РБ.

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16 Сентября , 05:51
Жительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийство
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