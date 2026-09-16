Жительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийство

Инцидент произошёл в январе 2026 года. Во время застолья между подсудимой и малознакомым мужчиной вспыхнул конфликт. В ходе ссоры женщина, угрожая убийством, несколько раз ударила оппонента ножом в шею. Довести преступление до конца ей не удалось: находившийся в квартире мужчина отобрал нож и остановил нападавшую.

Потерпевшего госпитализировали, врачи своевременно оказали ему квалифицированную помощь.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Под стражу её взяли в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: Объединённая пресс-служба судов РБ.

Фото: скриншот видео объединённой пресс-службы судов РБ.