Осенний лес: как не потеряться и что делать, если это случилось?

Чтобы прогулка осталась приятным воспоминанием, а не испытанием на прочность, соблюдайте простые правила безопасности.

Что обязательно взять с собой:

телефон с полной зарядкой и power bank — связь может спасти жизнь;

воду и небольшой перекус — в лесу аппетит приходит неожиданно, а силы могут понадобиться;

яркую одежду — она делает вас заметнее (камуфляж в лесу — не лучший выбор);

свисток, фонарик и спички в непромокаемой упаковке — эти вещи помогут подать сигнал и согреться;

заранее проверьте прогноз: туман и дождь сильно ухудшают видимость и усложняют ориентирование.

Если вы всё-таки сбились с пути:

не поддавайтесь панике и оставайтесь на месте — беспорядочное движение только уводит дальше от тропы;

наберите 112 — экстренный вызов нередко проходит даже при слабом сигнале;

передайте спасателям свою геолокацию (при наличии интернета) либо подробно опишите окружающие ориентиры: реку, линию электропередач, вышки, необычные скалы;

подавайте сигналы — свистите, стучите палкой по дереву, размахивайте чем-нибудь ярким;

не пытайтесь идти ночью: в темноте легко получить травму или уйти ещё дальше от маршрута — лучше дождаться помощи.

Пусть осенние вылазки на природу будут безопасными и радостными! Берегите себя и своих близких.

По информации Госкомитета РБ по ЧС