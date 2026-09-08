+19 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Полезные советы
8 Сентября , 10:51

Осенний лес: как не потеряться и что делать, если это случилось?

Осень манит в лес: тут и грибы, и ягоды, и просто тихие прогулки среди золотистой листвы. Но романтика похода легко может обернуться серьёзной опасностью — даже бывалый грибник рискует потерять ориентиры, когда погода резко меняется, а сумерки наступают всё раньше.

Осенний лес: как не потеряться и что делать, если это случилось?Осенний лес: как не потеряться и что делать, если это случилось?
Осенний лес: как не потеряться и что делать, если это случилось?

Чтобы прогулка осталась приятным воспоминанием, а не испытанием на прочность, соблюдайте простые правила безопасности.

 Что обязательно взять с собой:

  • телефон с полной зарядкой и power bank — связь может спасти жизнь;
  • воду и небольшой перекус — в лесу аппетит приходит неожиданно, а силы могут понадобиться;
  • яркую одежду — она делает вас заметнее (камуфляж в лесу — не лучший выбор);
  • свисток, фонарик и спички в непромокаемой упаковке — эти вещи помогут подать сигнал и согреться;
  • заранее проверьте прогноз: туман и дождь сильно ухудшают видимость и усложняют ориентирование.

Если вы всё-таки сбились с пути:

  • не поддавайтесь панике и оставайтесь на месте — беспорядочное движение только уводит дальше от тропы;
  • наберите 112 — экстренный вызов нередко проходит даже при слабом сигнале;
  • передайте спасателям свою геолокацию (при наличии интернета) либо подробно опишите окружающие ориентиры: реку, линию электропередач, вышки, необычные скалы;
  • подавайте сигналы — свистите, стучите палкой по дереву, размахивайте чем-нибудь ярким;
  • не пытайтесь идти ночью: в темноте легко получить травму или уйти ещё дальше от маршрута — лучше дождаться помощи.

Пусть осенние вылазки на природу будут безопасными и радостными! Берегите себя и своих близких.

По информации Госкомитета РБ по ЧС

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru