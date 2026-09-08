Осенний лес: как не потеряться и что делать, если это случилось?

Чтобы прогулка осталась приятным воспоминанием, а не испытанием на прочность, соблюдайте простые правила безопасности.
Что обязательно взять с собой:
- телефон с полной зарядкой и power bank — связь может спасти жизнь;
- воду и небольшой перекус — в лесу аппетит приходит неожиданно, а силы могут понадобиться;
- яркую одежду — она делает вас заметнее (камуфляж в лесу — не лучший выбор);
- свисток, фонарик и спички в непромокаемой упаковке — эти вещи помогут подать сигнал и согреться;
- заранее проверьте прогноз: туман и дождь сильно ухудшают видимость и усложняют ориентирование.
Если вы всё-таки сбились с пути:
- не поддавайтесь панике и оставайтесь на месте — беспорядочное движение только уводит дальше от тропы;
- наберите 112 — экстренный вызов нередко проходит даже при слабом сигнале;
- передайте спасателям свою геолокацию (при наличии интернета) либо подробно опишите окружающие ориентиры: реку, линию электропередач, вышки, необычные скалы;
- подавайте сигналы — свистите, стучите палкой по дереву, размахивайте чем-нибудь ярким;
- не пытайтесь идти ночью: в темноте легко получить травму или уйти ещё дальше от маршрута — лучше дождаться помощи.
Пусть осенние вылазки на природу будут безопасными и радостными! Берегите себя и своих близких.
По информации Госкомитета РБ по ЧС