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Полезные советы
11 Августа , 09:27

Миф или правда: можно ли ставить горячее в холодильник?

Многие знают, что не стоит убирать горячую еду в холодильник, но не всегда понимают причину такого правила. Специалисты Роскачества разъяснили этот вопрос, опираясь на рекомендации по пищевой безопасности — в том числе на указания Роспотребнадзора и материалы ВОЗ.

Миф или правда: можно ли ставить горячее в холодильник?Миф или правда: можно ли ставить горячее в холодильник?
Миф или правда: можно ли ставить горячее в холодильник?

Хотя в официальных документах нет прямого запрета на хранение горячей еды в холодильнике, эксперты подчёркивают: чем быстрее продукты оказываются в прохладе, тем дольше сохраняют свежесть. При этом ВОЗ даёт чёткие ориентиры: еду можно убирать в холодильник только после того, как от неё перестанет идти пар, а оставлять её при комнатной температуре (на столе или плите) не стоит дольше двух часов. Особенно опасен для продуктов температурный промежуток от 5 до 60 °C — именно в нём активно размножаются бактерии. Остывая в холодильнике, блюдо быстрее минует эту «зону риска», чем при остывании на кухне.

Интересно, что изначальный запрет был связан не столько с порчей еды, сколько с риском повредить сам холодильник. В советских моделях теплоизоляция и компрессоры были недостаточно мощными: если поставить внутрь горячую кастрюлю, на стенках быстро нарастала ледяная корка, температура в камере повышалась, а компрессор мог выйти из строя из‑за перегрузки.

Современные холодильники надёжнее, но ставить в них горячую еду всё равно нежелательно. Дело в том, что она повышает общую температуру внутри камеры — из‑за этого остальные продукты временно оказываются в менее подходящих условиях хранения, что может сократить срок их годности или привести к порче. Кроме того, это создаёт дополнительную нагрузку на систему охлаждения.

Производители бытовой техники рекомендуют перед помещением еды в холодильник остудить её до комнатной температуры. Ещё один практичный вариант — разложить горячее блюдо по небольшим контейнерам с крышками: так оно остынет быстрее и равномернее.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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