В Башкирию вновь придет жара

По информации Башгидромета, сегодня в Башкортостане существенных осадков не ожидается. Ветер — северо-западный, умеренный, в отдельных районах — с порывами. Дневная температура составит от +21 до +26 градусов.

Завтра погода также обойдётся без значительных осадков. Ветер будет слабым, с переменной направленностью. В ночные часы температура опустится до +8 - +13 градусов, днём поднимется до +28.

В четверг, 13 августа, в большей части республики осадков не предвидится, однако днём в северо-западных районах возможны небольшие дожди. Ветер — западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днём — до +27, а в юго-восточных районах прогреется до +32 градусов.

Фото: Наркес Халиуллина