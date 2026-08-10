В Стерлитамаке на реке Белой утонул мужчина

Его тело обнаружили водолазы во время поисковых работ.

Также в Кугарчинском районе на реке Белой под воду ушёл 17-летний подросток. В Хайбуллинском районе на реке Сакмара погибла 4-летняя девочка — трагедия произошла в необорудованном месте, несмотря на установленные знаки о запрете купания. В Туймазинском районе мужчина утонул в искусственном пруду, проигнорировав запрещающие аншлаги. В Давлекановском районе местные жители извлекли из реки Уршак тело мужчины, ушедшего на рыбалку. В Калтасинском районе на муниципальном пляже утонул 65-летний мужчина — он купался один, тело подняли с глубины 3–4 метра.

МЧС России напоминает: купайтесь только на официальных пляжах, не купайтесь в нетрезвом виде и не оставляйте детей у воды без присмотра.

При происшествии звоните 112.

По информации МЧС РБ.

Фото: Динар Калимуллин.