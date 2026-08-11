+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
11 Августа , 07:03

В Стерлитамаке остановили 17-летнего водителя без прав и с запахом алкоголя

Ночью на улице Ботанической инспекторы Госавтоинспекции заметили «Ладу Весту», которая двигалась неуверенно. За рулём оказался 17-летний юноша.

В Стерлитамаке остановили 17-летнего водителя без прав и с запахом алкоголяВ Стерлитамаке остановили 17-летнего водителя без прав и с запахом алкоголя
В Стерлитамаке остановили 17-летнего водителя без прав и с запахом алкоголя

Сначала он попытался найти водительское удостоверение, но вскоре признался: прав у него нет и быть не может. От него также исходил резкий запах алкоголя.

На место вызвали мать подростка. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались — по закону это приравнивается к управлению в нетрезвом виде.

Автомобиль задержан и помещён на спецстоянку. На несовершеннолетнего составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит постановка на учёт в ПДН. Также решается вопрос о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. Семье предстоит оплатить штраф в 45 тысяч рублей.

Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Источник: Госавтоинспекция РБ.

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции РБ.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru