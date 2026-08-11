В Стерлитамаке остановили 17-летнего водителя без прав и с запахом алкоголя

Сначала он попытался найти водительское удостоверение, но вскоре признался: прав у него нет и быть не может. От него также исходил резкий запах алкоголя.

На место вызвали мать подростка. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались — по закону это приравнивается к управлению в нетрезвом виде.

Автомобиль задержан и помещён на спецстоянку. На несовершеннолетнего составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит постановка на учёт в ПДН. Также решается вопрос о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. Семье предстоит оплатить штраф в 45 тысяч рублей.

Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Источник: Госавтоинспекция РБ.

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции РБ.