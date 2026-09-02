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Полезные советы
2 Сентября , 07:12

Безопасная рыбалка: простые правила, которые могут спасти жизнь

Рыбалка — отличный способ отдохнуть и зарядиться спокойствием. Но чтобы тихий досуг у воды не обернулся трагедией, важно соблюдать правила безопасности. Делимся краткой памяткой — сохраните её и передайте тем, кто тоже любит посидеть с удочкой.

Безопасная рыбалка: простые правила, которые могут спасти жизньБезопасная рыбалка: простые правила, которые могут спасти жизнь
Безопасная рыбалка: простые правила, которые могут спасти жизнь

Основные правила перед выходом на воду:

  • Осмотрите лодку: проверьте её целостность, давление (если она надувная) и убедитесь, что с собой есть ремкомплект.
  • Обязательно наденьте спасательный жилет — умение плавать не гарантирует безопасности на воде.
  • Не удаляйтесь далеко от берега: учитывайте силу ветра и скорость течения — они могут быстро усложнить возвращение.
  • Следите за загрузкой лодки и не вставайте в полный рост: это повышает риск опрокидывания.
  • Заранее проверьте прогноз погоды: если есть угроза ветра или грозы, лучше отложить рыбалку или сразу вернуться к берегу.
  • Откажитесь от алкоголя до и во время рыбалки: он снижает реакцию и мешает адекватно оценивать риски.
  • Обеспечьте связь: возьмите с собой полностью заряженный телефон в водонепроницаемом чехле и обязательно сообщите близким, куда отправляетесь и когда планируете вернуться.
  • Возьмите базовый набор для экстренных случаев: спасательный круг, свисток, фонарик и аптечку.

Если вы оказались в воде:

  • Громко зовите на помощь.
  • Постарайтесь удержаться рядом с лодкой — не пытайтесь в одиночку плыть к берегу, если устали или далеко от суши.
  • Подавайте сигналы, чтобы вас быстрее заметили.

В любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.

По информации Госкомитета РБ по ЧС

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