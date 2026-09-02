Безопасная рыбалка: простые правила, которые могут спасти жизнь

Основные правила перед выходом на воду:
- Осмотрите лодку: проверьте её целостность, давление (если она надувная) и убедитесь, что с собой есть ремкомплект.
- Обязательно наденьте спасательный жилет — умение плавать не гарантирует безопасности на воде.
- Не удаляйтесь далеко от берега: учитывайте силу ветра и скорость течения — они могут быстро усложнить возвращение.
- Следите за загрузкой лодки и не вставайте в полный рост: это повышает риск опрокидывания.
- Заранее проверьте прогноз погоды: если есть угроза ветра или грозы, лучше отложить рыбалку или сразу вернуться к берегу.
- Откажитесь от алкоголя до и во время рыбалки: он снижает реакцию и мешает адекватно оценивать риски.
- Обеспечьте связь: возьмите с собой полностью заряженный телефон в водонепроницаемом чехле и обязательно сообщите близким, куда отправляетесь и когда планируете вернуться.
- Возьмите базовый набор для экстренных случаев: спасательный круг, свисток, фонарик и аптечку.
Если вы оказались в воде:
- Громко зовите на помощь.
- Постарайтесь удержаться рядом с лодкой — не пытайтесь в одиночку плыть к берегу, если устали или далеко от суши.
- Подавайте сигналы, чтобы вас быстрее заметили.
В любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.
По информации Госкомитета РБ по ЧС