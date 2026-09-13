Рука на пульсе

Медицина – пожалуй, самая сложная и конфликтная сфера жизни. Но чем больница Стерлитамака вправе гордиться уже сегодня? Наше отделение сердечно-сосудистой хирургии – единственное на юге республики.

В БГМУ обучаются 450 студентов из Стерлитамака и Стерлитамакского района: по закону молодые специалисты три года должны будут отработать в государственных медучреждениях.

За три года в больнице выполнено ремонтных работ на 110 млн рублей. На 2029 год на ремонт заложено 200 млн рублей бюджетных средств.

Возобновляется практика диспансеризации школьников на базе учебных заведений. Для этого на днях больнице была выделена газель "Соболь".

Работа ЦУР "Служба заботы" отмечена победами в конкурсах всероссийского уровня.

Для профилактики заболеваний в ГКБ работают 15 просветительских школ с полезными и безоплатными занятиями.

ГКБ № 1 максимально открыта людям:

записаться к врачу или вызвать врача на дом можно по тел. 122 (Единая информационно-справочная служба). С гражданами, обратившимися в приёмное отделение ГКБ № 1, связываются специалисты «Службы заботы» (+7(3473)303-700) для оказания дальнейшей помощи. Все вопросы по здравоохранению каждый из нас может задать, позвонив на горячую линию: +7(987)25-11-622. Главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров регулярно проводит прямые эфиры (vk.com/strgkb1) и приём граждан (запись по тел. +7(3473)30-29-22).

Быстро и недорого можно сдать анализы в детской поликлинике по ул.Коммунистическая, 82 и в детском отделении больницы по ул. Нагуманова, 56.

Детский травмпункт располагается по новому адресу: ул. Коммунистическая, 24 (здание взрослого травмпункта). Приём ведётся ежедневно с 8 до 16 часов. После 16 часов маршрут зависит от возраста ребёнка: дети до 15 лет направляются в Детское хирургическое отделение; подростки старше 15 лет — в приёмный покой ГКБ №1 (ул. Коммунистическая, 97).