«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги

В ходе обследований у жителей республики выявили ряд факторов риска для здоровья:

повышенный уровень глюкозы в крови — у 2 217 человек;

повышенный холестерин — у 3 339 граждан;

повышенное артериальное давление — у 5 413 пациентов;

избыточный вес — у 6 077 человек.

Врачи впервые диагностировали 7 920 заболеваний. В числе выявленных — 2 897 подозрений на социально значимые болезни. В частности, у 168 пациентов возникли подозрения на злокачественные новообразования, у 2 264 человек — на патологии, связанные с повышенным давлением, у 465 граждан — на сахарный диабет.

Всех пациентов с подозрением на социально значимые заболевания направили на дополнительное обследование для уточнения диагноза в медучреждения республики, им также назначено необходимое лечение.

В Минздраве республики призывают не откладывать заботу о здоровье: «Лето — отличное время, чтобы уделить внимание своему самочувствию. Приглашаем вас и ваших близких — родителей, бабушек и дедушек — пройти первый этап диспансеризации в „Поездах здоровья“».

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан