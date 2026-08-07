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Здоровье
7 Августа , 06:57

«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги

В Башкортостане в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». С начала года медики провели внушительный объём работ: выполнено 151 535 приёмов и 40 583 обследования. Среди них — 20 034 флюорографии, 11 723 маммографии и 8 877 УЗИ.

«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги

В ходе обследований у жителей республики выявили ряд факторов риска для здоровья:

  • повышенный уровень глюкозы в крови — у 2 217 человек;
  • повышенный холестерин — у 3 339 граждан;
  • повышенное артериальное давление — у 5 413 пациентов;
  • избыточный вес — у 6 077 человек.

Врачи впервые диагностировали 7 920 заболеваний. В числе выявленных — 2 897 подозрений на социально значимые болезни. В частности, у 168 пациентов возникли подозрения на злокачественные новообразования, у 2 264 человек — на патологии, связанные с повышенным давлением, у 465 граждан — на сахарный диабет.

Всех пациентов с подозрением на социально значимые заболевания направили на дополнительное обследование для уточнения диагноза в медучреждения республики, им также назначено необходимое лечение.

В Минздраве республики призывают не откладывать заботу о здоровье: «Лето — отличное время, чтобы уделить внимание своему самочувствию. Приглашаем вас и ваших близких — родителей, бабушек и дедушек — пройти первый этап диспансеризации в „Поездах здоровья“».

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги
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