В Башкортостане стартовала Неделя отказа от алкоголя

Употребление алкоголя повышает риск развития свыше 200 заболеваний — в том числе патологий печени, сердца, органов пищеварения, а также психических расстройств.

Отказ от чрезмерного употребления спиртного способен заметно улучшить качество и продолжительность жизни. Среди положительных эффектов:

увеличение продолжительности жизни на 5–10 лет;

улучшение самочувствия и внешнего вида, нормализация сна, стабилизация эмоционального фона и рост мотивации;

экономия денежных средств и расширение карьерных перспектив — в том числе возможность получить более высокооплачиваемую и престижную работу;

укрепление отношений с близкими и окружающими;

снижение вероятности серьёзных нарушений работы мозга в зрелом возрасте и сохранение здоровья к преклонным годам;

уменьшение риска набора лишнего веса и развития ожирения — ведь алкогольные напитки отличаются высокой калорийностью;

существенное сокращение ряда опасных рисков: вероятность самоубийства снижается в 6 раз, риск смерти в ДТП — в 3 раза, а вероятность летального исхода из‑за болезней сердца, онкологии или заболеваний печени — в 12 раз. Кроме того, уменьшается опасность гибели от пожара или утопления, а также снижается риск развития депрессии.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан