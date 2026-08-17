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Здоровье
17 Августа , 06:55

В Башкортостане стартовала Неделя отказа от алкоголя

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике проходит «Неделя отказа от алкоголя».

В Башкортостане стартовала Неделя отказа от алкоголяВ Башкортостане стартовала Неделя отказа от алкоголя
В Башкортостане стартовала Неделя отказа от алкоголя

Употребление алкоголя повышает риск развития свыше 200 заболеваний — в том числе патологий печени, сердца, органов пищеварения, а также психических расстройств.

Отказ от чрезмерного употребления спиртного способен заметно улучшить качество и продолжительность жизни. Среди положительных эффектов:

  • увеличение продолжительности жизни на 5–10 лет;
  • улучшение самочувствия и внешнего вида, нормализация сна, стабилизация эмоционального фона и рост мотивации;
  • экономия денежных средств и расширение карьерных перспектив — в том числе возможность получить более высокооплачиваемую и престижную работу;
  • укрепление отношений с близкими и окружающими;
  • снижение вероятности серьёзных нарушений работы мозга в зрелом возрасте и сохранение здоровья к преклонным годам;
  • уменьшение риска набора лишнего веса и развития ожирения — ведь алкогольные напитки отличаются высокой калорийностью;
  • существенное сокращение ряда опасных рисков: вероятность самоубийства снижается в 6 раз, риск смерти в ДТП — в 3 раза, а вероятность летального исхода из‑за болезней сердца, онкологии или заболеваний печени — в 12 раз. Кроме того, уменьшается опасность гибели от пожара или утопления, а также снижается риск развития депрессии.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

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