В Башкирии 16-летняя девочка напала с ножом на двух сестёр

В одной из квартир Уфы во время конфликта на почве личных неприязненных отношений несовершеннолетняя девочка нанесла ножевые ранения сверстнице и её малолетней сестре.

Пострадавшие госпитализированы. Старшая прооперирована и находится в крайне тяжёлом состоянии, младшая — в тяжёлом, стабильном. Им оказывают всю необходимую помощь.

Подозреваемая задержана. Следствие планирует ходатайствовать о её аресте. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств.

По предварительной информации, конфликт между сверстницами начался ещё в школе. Предполагаемая виновница ранее пыталась попасть в дом к девочкам, в этот раз ей это удалось. В квартире также находился малолетний брат пострадавших — он выбежал в подъезд и позвал на помощь.

Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев взял ситуацию на контроль.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".