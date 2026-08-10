+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Здоровье
10 Августа , 06:45

В Башкирии стартовала Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

В Республике Башкортостан в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» началась Неделя профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний. Для достижения её целей необходим комплексный подход — он объединяет личные усилия граждан, работу медучреждений и меры на уровне общества.

В Башкирии стартовала Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеванийВ Башкирии стартовала Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
В Башкирии стартовала Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

По данным экспертов, до 80 % случаев преждевременной смерти от болезней сердца и сосудов можно предотвратить — для этого важно вовремя корректировать факторы риска и придерживаться здорового образа жизни.

Факторы риска делят на две группы. Немодифицируемые (на которые нельзя повлиять) — это возраст, пол и наследственность. Модифицируемые (поддающиеся коррекции) связаны с образом жизни и состоянием здоровья: к ним относят курение, несбалансированное питание, малоподвижность, лишний вес, хронический стресс, недосып, а также такие состояния, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Основа профилактики — здоровый образ жизни. Его ключевые составляющие: регулярная физическая нагрузка, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, контроль массы тела и умение справляться со стрессом.

В Минздраве Башкортостана отметили, что важную роль играют и медицинские меры профилактики. Среди них — систематические обследования, прохождение диспансеризации, скрининг на наследственные факторы риска (в частности, на уровень липопротеина (а) [ЛП(а)]), а при необходимости — приём назначенных врачом лекарств.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru