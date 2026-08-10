В Башкирии стартовала Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

По данным экспертов, до 80 % случаев преждевременной смерти от болезней сердца и сосудов можно предотвратить — для этого важно вовремя корректировать факторы риска и придерживаться здорового образа жизни.

Факторы риска делят на две группы. Немодифицируемые (на которые нельзя повлиять) — это возраст, пол и наследственность. Модифицируемые (поддающиеся коррекции) связаны с образом жизни и состоянием здоровья: к ним относят курение, несбалансированное питание, малоподвижность, лишний вес, хронический стресс, недосып, а также такие состояния, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Основа профилактики — здоровый образ жизни. Его ключевые составляющие: регулярная физическая нагрузка, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, контроль массы тела и умение справляться со стрессом.

В Минздраве Башкортостана отметили, что важную роль играют и медицинские меры профилактики. Среди них — систематические обследования, прохождение диспансеризации, скрининг на наследственные факторы риска (в частности, на уровень липопротеина (а) [ЛП(а)]), а при необходимости — приём назначенных врачом лекарств.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан