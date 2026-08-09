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Местные новости
9 Августа , 07:28

100-летний юбилей отметила жительница Стерлитамака

Сегодня свой вековой юбилей празднует Валентина Ивановна Каштанова.

100-летний юбилей отметила жительница Стерлитамака100-летний юбилей отметила жительница Стерлитамака
100-летний юбилей отметила жительница Стерлитамака

После окончания семилетней школы она работала на мелькомбинате, а с января 1949 года до 1971 года трудилась аппаратчиком на заводе «Авангард». Валентина Ивановна — ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Сейчас юбилярша окружена заботой внуков и правнуков. Поздравить её приехали заместитель главы администрации Павел Шорохов, депутат горсовета Альберт Камильянов, а также представители профсоюза и ветеранского движения ФКП «Авангард», которые передали пожелания от руководства предприятия.

Желаем Валентине Ивановне здоровья и хорошего настроения в кругу близких!

По информации администрации ГО г. Стерлитамак.

Фото: администрация ГО г. Стерлитамак.

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