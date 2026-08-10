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10 Августа , 03:03

Два участника СВО в Башкирии в один день женились на своих любимых

В Башкирии в один день женились двое бойцов СВО — «Байрактар» и «Танкист». Церемонии прошли в Янаульском ЗАГСе, сообщил глава района Салават Гильмиев.

Два участника СВО в Башкирии в один день женились на своих любимыхДва участника СВО в Башкирии в один день женились на своих любимых
Два участника СВО в Башкирии в один день женились на своих любимых

Оба военнослужащих находятся на передовой. Первый сражается с первых дней СВО в составе «глуховской» роты, награждён медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени, а также Георгиевским крестом IV степени.

Второй был мобилизован 29 сентября 2022 года и сразу ушёл на фронт. За мужество получил медали Жукова и генерала Шаймуратова.

«У бойцов сегодня важное событие — они женятся на возлюбленных, с которыми знакомы много лет. После регистрации молодожёны вернутся на передовую, а жёны будут ждать их возвращения», — рассказал Гильмиев.

Фото: Салават Гильмиев | глава администрации Янаульского района.

Источник: ИА "Башинформ".

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Два участника СВО в Башкирии в один день женились на своих любимых
Два участника СВО в Башкирии в один день женились на своих любимых
Два участника СВО в Башкирии в один день женились на своих любимых
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