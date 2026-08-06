В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям

Основой комплекса служит современный отечественный автомобиль «ГАЗ Соболь», оснащённый передовым медицинским оборудованием.

Задача выездной службы — сделать первичную медико‑санитарную помощь доступнее для детей, проживающих в отдалённых районах. Благодаря мобильному комплексу специалисты больницы — в том числе педиатры и врачи узких профилей — смогут выезжать не только в пригороды, но и в населённые пункты, где нет штатных детских врачей.

Как пояснил главный врач Ильшат Яппаров, мобильная бригада будет проводить на местах профилактические осмотры и диспансеризацию, а также консультировать пациентов. Такая мера поможет гарантировать каждому ребёнку равный доступ к качественной медицинской помощи — независимо от того, где он живёт.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан