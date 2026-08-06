+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Здоровье
6 Августа , 06:35

В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям

В ГКБ № 1 появился специализированный мобильный диагностический комплекс — его поставка стала частью реализации национального проекта «Семья».

В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детямВ Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям
В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям

Основой комплекса служит современный отечественный автомобиль «ГАЗ Соболь», оснащённый передовым медицинским оборудованием.

Задача выездной службы — сделать первичную медико‑санитарную помощь доступнее для детей, проживающих в отдалённых районах. Благодаря мобильному комплексу специалисты больницы — в том числе педиатры и врачи узких профилей — смогут выезжать не только в пригороды, но и в населённые пункты, где нет штатных детских врачей.

Как пояснил главный врач Ильшат Яппаров, мобильная бригада будет проводить на местах профилактические осмотры и диспансеризацию, а также консультировать пациентов. Такая мера поможет гарантировать каждому ребёнку равный доступ к качественной медицинской помощи — независимо от того, где он живёт.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям
В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям
В Стерлитамаке заработал мобильный комплекс для медпомощи детям
Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru