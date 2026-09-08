«Здоровая республика – здоровый регион» - промежуточные итоги

Специалисты провели внушительный объём работы: состоялось 179 573 приёма, выполнено 48 092 обследования. Среди них — 23 768 флюорографий, 14 115 маммографий и 10 209 УЗИ.

В ходе обследований у граждан выявлены различные отклонения:

у 2 676 человек — повышенный уровень глюкозы в крови;

у 4 120 человек — повышенный уровень холестерина;

у 6 776 человек — повышенное артериальное давление;

у 7 124 человек — избыточный вес.

Всего врачи впервые диагностировали 9 462 заболевания. В структуре выявленных патологий — 3 766 подозрений на социально значимые болезни. В частности, у 192 пациентов заподозрили злокачественные новообразования, у 2 938 — заболевания, связанные с повышением артериального давления, у 636 — сахарный диабет.

Всех пациентов с подозрением или подтверждёнными социально значимыми заболеваниями направили на дополнительное обследование для уточнения диагноза в медучреждения республики; им также назначено необходимое лечение.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан