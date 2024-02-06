«Особая ПродлЁнка 2» в Стерлитамаке: время быть вместе

«Некий человек был очень одинок. Он пожаловался на свою судьбу мудрецу. «А разве ты одинок? Ведь вас двое: ты и твое одиночество – оно всегда с тобой. Tак подружись с ним», – посоветовал мудрец.

Отправился человек домой и по дороге обратился к своему одиночеству:

— Раз мы всегда вместе — давай подружимся!

— Но я не могу... Я всегда должно быть одно, — сказало Одиночество.

Вскинуло на спину свои пожитки и покинуло человека».

Эта современная притча даёт надежду на то, что оставшийся без Одиночества человек найдёт своих. А нам с вами повезло: не только в книгах, но и среди нас живут люди, которые выводят из одиночества других. Знакомьтесь.

В ПОМОЩЬ ВСЕЙ СЕМЬЕ

В Стерлитамаке многие дети с ОВЗ не растут взаперти, а успешно социализируются. Одна из уникальных возможностей для особенных ребят, кроме образовательных учреждений, – «Особая продлёнка». О ней рассказывает руководитель РОО «Дети – наше счастье» Анастасия Самойлова:

– Проект «Особая ПродлËнка 2», который сейчас реализуется при поддержке Фонда содействия развитию гражданского общества РБ, – это продолжение проекта «Особая ПродлËнка»: с 2022 по 2023 год мы реализовали его при поддержке Фонда Президентских грантов РФ. Проект родился по запросу родителей детей с нарушениями коммуникативных навыков и серьёзными поведенческими проблемами, в силу которых дети не могут посещать детские сады и школы. Но среди наших воспитанников есть и дети, которые в первую смену посещают школу и детский сад.

– Как меняется жизнь детей-инвалидов и их родителей благодаря проекту?

– Проект направлен на социализацию детей, мам и семей. В «ПродлËнке» малыши и подростки учатся общаться друг с другом и взаимодействовать со взрослыми. Неговорящие дети здесь лучше начинают понимать свои потребности и доносить их до взрослых, осваивают базовые навыки самообслуживания, а также академические навыки. К ребятам, находящимся на домашнем обучении, по договорённости со школой приходят учителя и проводят занятия на базе группы, кроме этого, с ними индивидуально и в группе занимаются логопед, психолог и специалист по сенсорной интеграции (физический терапевт). Студенты СМПК и УУНиТ регулярно проводят мастер-классы и занятия сами, а также помогают педагогам. Особое внимание мы уделяем работе с мамами и семьями.