«Особая ПродлЁнка 2» в Стерлитамаке: время быть вместе

«Некий человек был очень одинок. Он пожаловался на свою судьбу мудрецу. «А разве ты одинок? Ведь вас двое: ты и твое одиночество – оно всегда с тобой. Tак подружись с ним», – посоветовал мудрец.
Отправился человек домой и по дороге обратился к своему одиночеству:
— Раз мы всегда вместе — давай подружимся!
— Но я не могу... Я всегда должно быть одно, — сказало Одиночество.
Вскинуло на спину свои пожитки и покинуло человека».
Эта современная притча даёт надежду на то, что оставшийся без Одиночества человек найдёт своих. А нам с вами повезло: не только в книгах, но и среди нас живут люди, которые выводят из одиночества других. Знакомьтесь.
В ПОМОЩЬ ВСЕЙ СЕМЬЕ
В Стерлитамаке многие дети с ОВЗ не растут взаперти, а успешно социализируются. Одна из уникальных возможностей для особенных ребят, кроме образовательных учреждений, – «Особая продлёнка». О ней рассказывает руководитель РОО «Дети – наше счастье» Анастасия Самойлова:
– Проект «Особая ПродлËнка 2», который сейчас реализуется при поддержке Фонда содействия развитию гражданского общества РБ, – это продолжение проекта «Особая ПродлËнка»: с 2022 по 2023 год мы реализовали его при поддержке Фонда Президентских грантов РФ. Проект родился по запросу родителей детей с нарушениями коммуникативных навыков и серьёзными поведенческими проблемами, в силу которых дети не могут посещать детские сады и школы. Но среди наших воспитанников есть и дети, которые в первую смену посещают школу и детский сад.
– Как меняется жизнь детей-инвалидов и их родителей благодаря проекту?
– Проект направлен на социализацию детей, мам и семей. В «ПродлËнке» малыши и подростки учатся общаться друг с другом и взаимодействовать со взрослыми. Неговорящие дети здесь лучше начинают понимать свои потребности и доносить их до взрослых, осваивают базовые навыки самообслуживания, а также академические навыки. К ребятам, находящимся на домашнем обучении, по договорённости со школой приходят учителя и проводят занятия на базе группы, кроме этого, с ними индивидуально и в группе занимаются логопед, психолог и специалист по сенсорной интеграции (физический терапевт). Студенты СМПК и УУНиТ регулярно проводят мастер-классы и занятия сами, а также помогают педагогам. Особое внимание мы уделяем работе с мамами и семьями.
ЧЕМУ УЧАТ НАС ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ?
Воспитатель-педагог необычной продлёнки Альбина Ахтямова – кумир детей: воспитанники обнимают её, тянут за руки – зовут посмотреть на их достижения и открытия и, конечно, поиграть.
– Альбина Раисовна, когда вы поняли, что хотите работать с детьми?
– У меня тоже особенный ребенок. Поэтому я хочу поделиться своим опытом, помочь остальным родителям.
– Что вы делаете для ребят?
– Я встречаю их, организую зарядку, провожу разные занятия, игры.
– Что Вас удивляет в особенных детях?
– Они могут делать то, что не доступно многим обычным людям. Очень организованны, у каждого свой ярко выраженный характер и твёрдое мнение по любому вопросу. Если эти дети начинают что-то делать, то коррективы внести практически невозможно: они демонстрируют редкую целеустремлённость и знают, чего хотят.
– Что вы можете посоветовать родителем, которые были не готовы к особенному ребенку?
– Надо этот факт спокойно осознать, принять и помогать ему.
– Что реально могут достичь эти дети, если с ними долго и кропотливо заниматься?
– У каждого ребенка свой потенциал, и задача родителей – раскрывать его. Если действовать, результат обязательно будет.
– Чему нас учат особенные дети?
– Быть добрыми, понимать и принимать человека таким, какой он есть. У нас есть мальчик Хамза, ему 10 лет. Если его донимают, он просто встает и уходит из ситуации, занимается своим делом. Удивительный пример того, насколько неконфликтными и мудрыми бывают люди. Даже маленькие.
ПУТЬ В БОЛЬШОЙ МИР
Айгуль Яппарова – логопед. Она работает с особенными детьми, имеющими различные нарушения речи. Айгуль Рифовна рассказала нам о том, какие задачи ей удаётся решать:
– В первую очередь нужно научить ребенка понимать обращенную к нему речь. Так же важно формировать коммуникативные навыки, чтобы ребенок мог отвечать на вопросы, для начала хотя бы «да» или «нет». Если ребенок невербальный, то общение сопровождается жестами. У ребёнка обязательно должен быть указательный жест. Нормотипичные дети осваивают его в возрасте до трёх лет, а у детей с ментальными нарушениями этого жеста нет – над этим нужно работать. Мы проводим диагностику, чтобы составить для каждого ребенка свой коррекционный маршрут.
– Какие достижения ребят Вас особенно радуют?
– Когда ребенок научился отвечать на вопросы, просить и произносить новые звуки.
- Какого будущего Вы хотите для особенных детей?
– Чтобы они социализировались, могли комфортно чувствовать себя в обществе обычных детей, выразить свою просьбу, желание. Чтобы их принимали такими, какие они есть. Перед обществом стоит большая задача – научить людей проявлять сострадание, быть человечными.
–Почему вы занимаетесь именно с особенными детьми? Расскажите вашу историю.
– У меня тоже ребенок с особенностями в развитии, я через это прошла, много занималась с ним. Мой ребенок адаптировался и сейчас учится в 8 классе обычной школы. Его приняли таким, какой он есть. Думаю, в будущем он обязательно освоит какую-нибудь рабочую специальность.
– Что вы посоветуете обычным детям?
– Больше читать: чтение развивает мышление, речь, внимание, восприятие. Если мы не будем работать над этими четырьмя функциями, то наша речь будет не настолько богата, как нам хотелось бы, и мы не сможем увидеть и понять многообразие мира.
– В каком возрасте начинать учить ребёнка чтению?
– Нормотипичных детей – с шести лет. С ребёнком с особенностями развития нужно начинать заниматься сразу, как заметили проблему – начинать запускать речь и читать обязательно каждый день. Родители не должны сдаваться. Нужно заниматься ребенком, довериться профессионалам. И тогда можно получить отличные результаты.
ДВИЖЕНИЯМ ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ
В кабинете специалиста по сенсорной интеграции Марианны Дмитриевой интересно и детям, и взрослым: изучая свои возможности на балансировочной доске или в кинезиологических упражнениях, понимаешь: движениям тоже нужно учиться.
– Современные учёные утверждают, что люди управляются с 400 парными мышцами, – говорит Марианна Анатольевна. – Содружество этих мышц отвечает за нашу гибкость и координацию движений, за то, как мы позиционируем и ощущаем себя в пространстве. Не все свободно владеют своим телом. Для того, чтобы этому научиться, нужно заниматься специальными упражнениями, в том числе делать мозжечковую гимнастику.
Для того, чтобы развить навыки артикуляции, специалист рекомендует повторять скороговорки. Кроме того, родитель должен с раннего детства учить ребёнка ощущениям: слушать, наблюдать, чувствовать. Есть увлекательные игры, полезные в любом возрасте. Например, человек берет в руки два мягких мяча. Первый мяч он подкидывает одной рукой вверх и считает от одного до десяти, а второй мяч он другой рукой бросает вниз, считая от десяти до одного. Действовать руками нужно попеременно, на каждый бросок называя цифру по порядку. Такие кинезиологические упражнения не только поднимают настроение, но и развивают мышление и память.
Екатерина ЯКОВЛЕВА и наши юнкоры: Лилиана БАТЫРШИНА, Даша Шкитина, Анжелина ИВАШУТОВА
ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ