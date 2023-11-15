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15 Ноября , 16:38

Жители Башкортостана могут воспользоваться бесплатной процедурой внесудебного банкротства

Постановление вступило в силу 3 ноября 2023 года.

Процедурой смогут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий на ребенка при условии, что взыскание в отношении этих граждан длится более года и у них отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. 

Ранее процедура таким категориям граждан была недоступна из-за небольшого, но постоянного дохода в виде пенсии или соцпособия. Также доступ к процедуре получат и все, у кого взыскание длится 7 и более лет. 

Процедура подойдет для тех жителей, чей долг составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей, при условии, что последние 5 лет он не признавался банкротом.

Раньше списать долги по такому механизму можно было 1 раз в 10 лет на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, и только в том случае, если пристав подтвердил, что у человека нет имущества и доходов для списания.

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