Жители Башкортостана могут воспользоваться бесплатной процедурой внесудебного банкротства

Постановление вступило в силу 3 ноября 2023 года.

Процедурой смогут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий на ребенка при условии, что взыскание в отношении этих граждан длится более года и у них отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.

Ранее процедура таким категориям граждан была недоступна из-за небольшого, но постоянного дохода в виде пенсии или соцпособия. Также доступ к процедуре получат и все, у кого взыскание длится 7 и более лет.

Процедура подойдет для тех жителей, чей долг составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей, при условии, что последние 5 лет он не признавался банкротом.

Раньше списать долги по такому механизму можно было 1 раз в 10 лет на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, и только в том случае, если пристав подтвердил, что у человека нет имущества и доходов для списания.