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28 Декабря , 12:36

Нефтекамец занял второе место в конкурсе «Памяти героев верны!

17-летний житель Нефтекамска Рихард Голин стал одним из победителей Первого Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны!». Он занял 2-е место в номинации «Авторская песня».

фонд «Защитники Отечества»
Фото: фонд «Защитники Отечества»

Рихард Голин рассказал, что песня, представленная на конкурс, его первая авторская работа. Он поблагодарил организаторов за высокую оценку его творчества и за яркие впечатления от мероприятия.

Торжественное награждение победителей Первого Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны!» прошло в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе. В церемонии приняли участие члены Наблюдательного совета фонда Герой России Вячеслав Бочаров и Герой Советского Союза инок Киприан.

Конкурс проводил фонд «Защитники Отечества» с 30 сентября по 5 ноября 2023 года. Цель конкурса — сохранение памяти о героях и событиях СВО, воспитание патриотизма и чувства гордости у подрастающего поколения на примерах мужества и героизма участников спецоперации.

— Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников — наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и семьи, а память о них жила в веках, — подчеркнула Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества».

Конкурсанты присылали рассказы, стихотворения и авторские песни, которые войдут в электронный сборник. Всего в адрес организаторов поступило более 3 тысяч работ из 87 регионов страны, более 40 заявок — из Башкортостана.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Здесь героям СВО помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

В Башкортостане филиал Госфонда «Защитники Отечества» открылся 31 мая 2023 года. С этого времени социальные координаторы, число которых увеличилось с 40 до 97, оказали помощь более чем в 15 тысячах случаях.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02.

фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
фонд «Защитники Отечества»
Фото: фонд «Защитники Отечества»

Автор: Альфия Батырова

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