Как вернуть невозвратный билет на самолет?

Проверьте, подходит ли ваш случай для возврата билета. О таких случаях мы написали в прошлом посте.

Сообщите авиакомпании, что отказываетесь от полета. Важно это сделать до конца регистрации на рейс. Вы можете позвонить в службу поддержки или отправить электронное письмо. Контакты можно найти на сайте авиакомпании.



Предоставьте подтверждающие документы. Уточните их перечень на сайте авиакомпании или в службе поддержки.



Например, если вы заболели, то вам потребуется лист нетрудоспособности или справка о болезни. Если заболел ваш близкий, то понадобится документ, который подтвердит родство. Это могут быть: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака.



Если вам не вернули деньги после 3 шага:



Составьте претензию и отправьте заказным письмом с уведомлением.



Обратитесь в суд по истечении 30 дней после доставки претензии в авиакомпанию.



Эти правила действуют при покупке билетов у российских авиакомпаний.



По этим и другим вопросам вы можете обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан: 8 (800) 775-01-70.



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