Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам

Военнослужащие из Башкирии, включая бойцов полка «Башкортостан», активно участвуют в боевых действиях. По данным оперативных отчётов, они успешно подавляют укреплённые позиции противника, уничтожают вражескую технику и живую силу. Как отмечают участники спецоперации, их убеждённость в скорейшей победе остаётся непоколебимой.

Воины подчёркивают, что мысли о семьях, родном крае и наступающей весне в Башкирии дают им силы. Земляки, прибывающие с гуманитарными колоннами, делятся новостями из региона и передают собранное по заявкам имущество. Волонтёры обеспечивают бойцов необходимыми вещами, что повышает их моральный дух.

Боец с позывным «Дэн» из Туймазинского района, служащий в полку «Башкортостан», обратился к землякам через Telegram-канал «Письма с фронта Башкирский полк»:

«Хочу передать привет маме, родственникам, друзьям, администрации Туймазинского района и всей Республике Башкортостан. Спасибо волонтёрам и всем, кто нас поддерживает. Победа будет за нами!»

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото:telegram-канал «Письма с фронта Башкирский полк».