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20 Марта , 10:00

Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам

Бойцы из Башкортостана демонстрируют стойкость на ключевых направлениях фронта.

Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам
Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам

Военнослужащие из Башкирии, включая бойцов полка «Башкортостан», активно участвуют в боевых действиях. По данным оперативных отчётов, они успешно подавляют укреплённые позиции противника, уничтожают вражескую технику и живую силу. Как отмечают участники спецоперации, их убеждённость в скорейшей победе остаётся непоколебимой.

Воины подчёркивают, что мысли о семьях, родном крае и наступающей весне в Башкирии дают им силы. Земляки, прибывающие с гуманитарными колоннами, делятся новостями из региона и передают собранное по заявкам имущество. Волонтёры обеспечивают бойцов необходимыми вещами, что повышает их моральный дух.

Боец с позывным «Дэн» из Туймазинского района, служащий в полку «Башкортостан», обратился к землякам через Telegram-канал «Письма с фронта Башкирский полк»:

«Хочу передать привет маме, родственникам, друзьям, администрации Туймазинского района и всей Республике Башкортостан. Спасибо волонтёрам и всем, кто нас поддерживает. Победа будет за нами!»

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото:telegram-канал «Письма с фронта Башкирский полк».

Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам
Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам
Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам
Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам
Военнослужащий из Башкирии передал привет землякам
Автор:Юлия Кононова
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